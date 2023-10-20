Юрист назвал три распространенных схемы мошенничества с пожилыми людьми

«Схема обмана офлайн выглядит так: пенсионера уговаривают пройти бесплатное обследование в современном медицинском центре либо медицинском кабинете. В процессе выявляют множество заболеваний, большая часть из которых опасна для здоровья, и навязывают дорогое лечение. Хорошо, если оно условное. Некоторые мошенники идут дальше и прописывают “пациентам” уколы. Особенно им интересны одинокие пенсионеры с недвижимостью», — предупредил Канов.
Он рассказал и о «модернизированном» варианте такой схемы — липовые медработники приходят к пенсионеру на дом и проводят «обследование», в результате которого назначается «чудо-аппарат» для уменьшения давления, сахара, шумов в ушах, болей в коленях.
Вторая схема, от которой предостерег юрист, — когда для обмана используются интернет, смартфоны или недобросовестная реклама.
«Самая простая схема выглядит так: пенсионеру звонят якобы представители банка и сообщают, что была попытка списания средств с его пенсионной или личной карты. Для подтверждения личности необходимо продиктовать паспортные данные и данные карты, которые не оглашаются», — привел пример Канов.
Третья схема, по его словам, самая опасная и даже не требует участия пенсионеров — когда мошенники похищают или изменяют их персональные данные, чтобы получить права на имущество. Например, подделывается электронная подпись за пенсионера, чтобы завизировать договор купли-продажи дома или квартиры.
Говоря о том, как защитить своих пожилых родственников от мошенничества, юрист отметил, что запугивать или ограничивать их в контактах с миром или рассказывать о мошеннических схемах — проигрышный вариант.
Среди наиболее эффективных способов защиты он порекомендовал следующее: привязать карту пожилого родственника к своему номеру телефона; счистить трехзначный защитный код с обратной стороны карты; установить лимиты на снятие и перевод средств; привести в порядок родственнику входную дверь и почтовый ящик (по тем, которые находятся в не очень хорошем состоянии, мошенники узнают, что в квартире живет пенсионер); приобрести и установить муляжи камер.
Также, по его словам, можно положить карту-обманку с трехзначным кодом или конверт с подписью "на … (квартиру, лекарства и так далее) на видное место. Порой аферистам этого достаточно — они заберут с собой приманки и уйдут, даже не завязав толком разговор.
«От “врачебных” схем защититься сложнее. Чтобы пенсионер не подписывал договор, стоит ограничить доступ к его паспорту. Пусть он хранится в квартире, но будет спрятан в сейф, код от которого будет знать только родственник. Еще хороший вариант — установить в квартире пенсионера видеоглазок или сигнализацию. Если они сработают, поступит звонок на телефон родственника», — подытожил Канов.
17 октября сообщалось, что в Южно-Сахалинске пенсионер лишился 9,71 млн рублей из-за мошенников. Злоумышленники по телефону убедили мужчину, что с его счетов осуществляются переводы за границу для финансирования организации, деятельность которой запрещена. Сахалинец согласился вывести накопления на «безопасный» счет.