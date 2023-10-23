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Главные новости 23 октября
11:06 (мск)

Как предпринимателю получить инвестиции на старт бизнеса

В поисках свободы и финансовой независимости многие люди мечтают открыть свое дело. Однако не всегда понятно, как можно начать этот путь. Расскажем, как избежать распространенных ошибок.

Источник: Freepik

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В Москве начался прием заявок на третий поток конкурса FranchCamp. За время обучения участники познакомятся с опытом успешных предпринимателей, узнают, как открыть свое дело и собрать команду профессионалов, изучат основы маркетинга и юридические аспекты ведения бизнеса. Лучшие проекты получат инвестиции на открытие бизнеса по выбранной франшизе.

Партнером мероприятия выступает ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), которое оказывает консультационную, образовательную, информационную поддержку, а также помощь в продвижении предпринимателям столицы.

Уникальный конкурс для начинающих и опытных предпринимателей, а также для тех, кто только задумывается о своем деле, предлагает бесплатное обучение предпринимательству, позволяя на практике погрузиться в выбранную отрасль. Это отличная возможность установить ценные связи в бизнес-сообществе.

Как выйти из найма с минимальными рисками? Как открыть дело по франшизе? На эти и другие вопросы ответят приглашенные спикеры, в числе которых основатель «Экспедиции» Александр Кравцов, филантроп и создатель центра «Этномир» Руслан Байрамов, советник генерального директора по стратегии, директор дивизиона «Технологии и предпринимательство» АСИ Сергей Черкасов и другие. Эксперты поделятся реальными историями, лайфхаками при запуске бизнеса и полезными сервисами для предпринимателей.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 ноября по ссылке. Подробнее о следующих этапах:

  • 15 ноября 2023 года начнется II тур конкурса, образовательный трек-демоверсия бизнеса по франшизам;
  • 20—22 декабря 2023 года состоится полуфинал в онлайн-формате;
  • 15—17 января 2024 года в Москве пройдет трехдневный бизнес-интенсив для финалистов конкурса;
  • 18 января 2024 года пройдут финал конкурса и форум FranchCamp III.

Поддержка бизнеса оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Кроме того, МБМ регулярно проводит бесплатные мероприятия по теме франчайзинга, а для повышения уровня предпринимательских знаний работают следующие программы обучения: «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-песочница», «Бизнес Апгрейд». Акселерационные программы, тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом стирают границы между бизнесом и властью. Подробнее ознакомиться с расписанием и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Реклама. ГБУ «Малый бизнес Москвы» ИНН 7703766666

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