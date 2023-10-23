Как предпринимателю получить инвестиции на старт бизнеса

В Москве начался прием заявок на третий поток конкурса FranchCamp. За время обучения участники познакомятся с опытом успешных предпринимателей, узнают, как открыть свое дело и собрать команду профессионалов, изучат основы маркетинга и юридические аспекты ведения бизнеса. Лучшие проекты получат инвестиции на открытие бизнеса по выбранной франшизе.
Партнером мероприятия выступает ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), которое оказывает консультационную, образовательную, информационную поддержку, а также помощь в продвижении предпринимателям столицы.
Уникальный конкурс для начинающих и опытных предпринимателей, а также для тех, кто только задумывается о своем деле, предлагает бесплатное обучение предпринимательству, позволяя на практике погрузиться в выбранную отрасль. Это отличная возможность установить ценные связи в бизнес-сообществе.
Как выйти из найма с минимальными рисками? Как открыть дело по франшизе? На эти и другие вопросы ответят приглашенные спикеры, в числе которых основатель «Экспедиции» Александр Кравцов, филантроп и создатель центра «Этномир» Руслан Байрамов, советник генерального директора по стратегии, директор дивизиона «Технологии и предпринимательство» АСИ Сергей Черкасов и другие. Эксперты поделятся реальными историями, лайфхаками при запуске бизнеса и полезными сервисами для предпринимателей.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 ноября по ссылке. Подробнее о следующих этапах:
Поддержка бизнеса оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Кроме того, МБМ регулярно проводит бесплатные мероприятия по теме франчайзинга, а для повышения уровня предпринимательских знаний работают следующие программы обучения: «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-песочница», «Бизнес Апгрейд». Акселерационные программы, тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом стирают границы между бизнесом и властью. Подробнее ознакомиться с расписанием и зарегистрироваться для участия можно на сайте.
Реклама. ГБУ «Малый бизнес Москвы» ИНН 7703766666