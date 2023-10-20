Главное
Палестино-израильский конфликт
17:28 (мск), источник: © РИА Новости

«Госуслуги» ввели обязательную двухфакторную аутентификацию с 28 октября

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Двухфакторное подтверждение входа на портал госуслуг станет обязательным для всех с 28 октября, пользователи смогут один раз войти с помощью старого способа, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

С 1 октября двухфакторная аутентификация для входа на «Госуслуги» стала обязательной для новых пользователей и тех, кто восстановил свою учетную запись. А теперь, согласно постановлению кабмина, она становится обязательной для всех пользователей.

«Дополнительное подтверждение входа на “Госуслуги” станет обязательным для всех с 28 октября… С этого дня пользователи портала смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные, например номер телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Сделать это можно в разделе “Безопасность”, выбрав “Вход с подтверждением”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что у тех, кто не установит второй фактор защиты в этот визит, при следующем входе в аккаунт появится баннер с вариантами защиты и пока не будет выбран один из них, воспользоваться «Госуслугами» не получится. Впоследствии можно будет изменить свой выбор в разделе «Безопасность».

«Двухфакторная аутентификация на “Госуслугах” необходима для повышения безопасности и усиления защиты персональных данных. Второй фактор подключила уже почти половина пользователей “Госуслуг” — более 41 миллиона человек», — уточнили в Минцифры.

Программу обязательного использования второго фактора защиты при входе на «Госуслуги» начали вводить 1 марта 2023 года. Двухфакторная аутентификация усилит защиту от взлома тех пользователей, которые создают слабые пароли.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Израиль захватил видного представителя движения ХАМАС
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Интернет