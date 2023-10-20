«Госуслуги» ввели обязательную двухфакторную аутентификацию с 28 октября

С 1 октября двухфакторная аутентификация для входа на «Госуслуги» стала обязательной для новых пользователей и тех, кто восстановил свою учетную запись. А теперь, согласно постановлению кабмина, она становится обязательной для всех пользователей.
«Дополнительное подтверждение входа на “Госуслуги” станет обязательным для всех с 28 октября… С этого дня пользователи портала смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные, например номер телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Сделать это можно в разделе “Безопасность”, выбрав “Вход с подтверждением”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что у тех, кто не установит второй фактор защиты в этот визит, при следующем входе в аккаунт появится баннер с вариантами защиты и пока не будет выбран один из них, воспользоваться «Госуслугами» не получится. Впоследствии можно будет изменить свой выбор в разделе «Безопасность».
«Двухфакторная аутентификация на “Госуслугах” необходима для повышения безопасности и усиления защиты персональных данных. Второй фактор подключила уже почти половина пользователей “Госуслуг” — более 41 миллиона человек», — уточнили в Минцифры.
Программу обязательного использования второго фактора защиты при входе на «Госуслуги» начали вводить 1 марта 2023 года. Двухфакторная аутентификация усилит защиту от взлома тех пользователей, которые создают слабые пароли.