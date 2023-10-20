18:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Самое интересное и важное за неделю: дайджест Новостей Mail.ru.
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МиГ-31 с «Кинжалами» будут патрулировать нейтральную часть Черного моря
Ракета маневрирует на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны. Оснащается обычной и ядерной боевыми частями.
США провели взрыв на полигоне в день решения России по ДВЗЯИ
Минэнерго США сообщило, что 18 октября в Неваде прошли испытания с подземным химическим взрывом «для глобального снижения ядерных угроз».
В МИД РФ назвали удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания
Удар по госпиталю в секторе Газа был нанесен 17 октября. По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибли и пострадали более 800 человек.
В России ужесточат условия покупки жилья с маткапиталом
Ко всем сделкам привлекут органы опеки — это должно помочь в борьбе с мошенниками.
Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей
В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты.
Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту
Отставку президента поддержали только 86 депутатов из 100 необходимых, «против» проголосовал только один.
Умер звезда «Каламбура» и «Масок-шоу» Сергей Гладков
В телешоу он исполнял много ролей, в том числе Мужика из «Деревни дураков», а также авиадиспетчера и «мисс Мурпл в роли мисс Бурпл» в «Крутом пике».