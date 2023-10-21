В Москве светодинамический фонтан в парке музея-усадьбы «Царицыно» начали готовить к зиме

«Продолжаем мероприятия по подготовке к зиме столичных фонтанов. Сооружения со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем от холодов и снегопадов специальными конструкциями. Светодинамический фонтан в парке музея-усадьбы “Царицыно” единственный в столице, который ежегодно в конце октября укрываем надувным куполом», — сказал Бирюков.
Заммэра уточнил, что воздухоопорный купол состоит из восьми секторов, каждый весом 400 кг, и центральной соединительной детали. Для поддержания его формы круглосуточно работает вентилятор, который расположен в специально оборудованном помещении.
«К началу прошедшего сезона этот фонтан был капитально отремонтирован: полностью заменили все внутренние системы, в том числе акустическую, управления, электро- и водоснабжения, обновили внешний вид сооружения. В общей сложности заменили около 4 тыс. галогеновых светильников на светодиодные, 915 форсунок, 82 насоса и 35 км подводного кабеля. Установили новую систему видеонаблюдения и современную охранно-пожарную сигнализацию», — добавил он.
Глава КГХ отметил, что фонтан в парке музея-усадьбы «Царицыно» пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей. «Его подсветка осуществляется при помощи подводных светильников. Независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать неограниченное количество художественных композиций. Более 800 струй фонтана под музыку поднимаются на высоту до 15 м», — заключил Бирюков.