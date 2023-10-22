Электробусный парк «Митино» перешел на электронные путевые листы

«Сегодня уже семь площадок Мосгортранса используют электронные путевые листы. Среди них дом для электробусов “Митино”, который обслуживает 12 экологичных маршрутов. По поручению Сергея Собянина мы продолжим внедрять современные технологии в городской транспорт», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Митино» стало первым электробусным парком, где начали использовать цифровые, а не бумажные документы для выхода на маршрут. Все необходимые данные подгружаются онлайн, что позволяет водителям экономить около трех дней в год на заполнении документов.
Путевые листы содержат информацию о результате медосмотра водителя, маршруте и техническом состоянии транспорта. Цифровой документ доступен в мобильном приложении — это ускоряет процесс заполнения, снижает риск ошибок и позволяет всегда держать путевой лист под рукой. Кроме того, отказ от бумаги положительно влияет на экологию.
Доступ к данным электронных путевых листов есть у Министерства транспорта и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Госавтоинспекции, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и Федеральной налоговой службы. Это повышает прозрачность работы ведомств и усиливает контроль за информацией.
Современные технологии и новые цифровые сервисы активно внедряют в работу городского транспорта. Они повышают эффективность пассажирских перевозок, безопасность и комфорт поездок, улучшают условия труда персонала.