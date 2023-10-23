15:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
13-летнего мальчика из Лондона арестовали за водяной пистолет
Представители власти извинились перед семьей, но уверены, что действовали в рамках закона.
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Как передает The Independent, 13-летний подросток из Хакни (восточный Лондон) с водяным пистолетом был арестован полицией. Представители власти приняли игрушку за настоящее оружие.
Полицейский фургон практически сбил юношу с велосипеда. После мальчика заковали в наручники и отвезли в участок. Альянс отчетности полиции (Alliance for Police Accountability или APA) осудил подобное отношение.
19 июля задержанный играл со своим младшим братом и сестрой, обливая их водой из игрушки, когда патрульный полицейский сообщил о возможном инциденте с применением огнестрельного оружия. По данным APA, один из водяных пистолетов был сине-белым, а другой — розово-белым.
На место происшествия были направлены вооруженные подразделения полиции Лондона. Ребенка на велосипеде сбили, повалили на землю, окружили толпой вооруженных полицейских, надели на него наручники и арестовали по подозрению в хранении огнестрельного оружия.
Приехавшая в отделение мама подростка не смогла убедить представителей власти, что это была лишь игрушка. Главный суперинтендант детектива Джеймс Конвей, отвечающий за полицейскую деятельность в Хакни и Тауэр-Хамлетс, сказал, что извинился перед семьей.
Он отметил, что инцидент чрезвычайно расстроил мальчика и его близких. Тем не менее, независимый офис по надзору за поведением полиции установил, что причастные к этому офицеры не совершили никаких нарушений. При этом на теле задержанного были зафиксированы синяки и гематомы, полученные в результате ареста.
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Олеся Маевская