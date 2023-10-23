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10:34 (мск), источник: ТАСС

Владимиру Соловьеву присвоили звание Героя ДНР

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР журналисту Владимиру Соловьеву. Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики Владимиру Соловьеву. Помимо информационного фронта, на котором Владимир Рудольфович активно поддерживает Донбасс долгие годы противостояния, он весь период СВО — часто на передовой. Мало осталось мест, где он не побывал — в самой гуще событий, причем то, что он делает, как помогает, во многом остается за кадром», — написал Пушилин.

Владимир Соловьев — российский журналист, ведущий программ «Соловьиные трели» на радиостанции «Серебряный дождь» (1998−2010 годы), «Полный контакт» на радио «Вести FM» (с 2010 года по настоящее время), а также несколько ток-шоу на различных телеканалах, в том числе передач «Поединок» (2002−2003 годы, 2010−2017 годы), «К барьеру!» (2003−2009 годы) и «Вечер с Владимиром Соловьевым» (с 2012 года по настоящее время), лауреат премии ТЭФИ (2005).

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