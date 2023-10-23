Владимиру Соловьеву присвоили звание Героя ДНР

«Присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики Владимиру Соловьеву. Помимо информационного фронта, на котором Владимир Рудольфович активно поддерживает Донбасс долгие годы противостояния, он весь период СВО — часто на передовой. Мало осталось мест, где он не побывал — в самой гуще событий, причем то, что он делает, как помогает, во многом остается за кадром», — написал Пушилин.
Владимир Соловьев — российский журналист, ведущий программ «Соловьиные трели» на радиостанции «Серебряный дождь» (1998−2010 годы), «Полный контакт» на радио «Вести FM» (с 2010 года по настоящее время), а также несколько ток-шоу на различных телеканалах, в том числе передач «Поединок» (2002−2003 годы, 2010−2017 годы), «К барьеру!» (2003−2009 годы) и «Вечер с Владимиром Соловьевым» (с 2012 года по настоящее время), лауреат премии ТЭФИ (2005).