11:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 23 октября
Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Израиль отказался пускать «неконтролируемую» помощь для Газы
Израиль отказывается от собственных поставок в сектор, пока не будут освобождены заложники, но обещает пускать проверенные грузы.
Россиян предупредили о схемах мошенничества с новыми банкнотами
Аферисты могут начать звонить от имени социальных служб или Банка России и убеждать граждан срочно поменять старые купюры на новые.
Водителей перестанут штрафовать за квадратные номера
Росстандарт внес изменения в ГОСТ, ГИБДД направила в регионы соответствующие разъяснения.
Россиян предупредили о сильных снегопадах на этой неделе
Со среды и до пятницы включительно Центральная Россия попадет под влияние скандинавского антициклона, который принесет метеорологическую зиму с возможной среднесуточной температурой ниже нуля.
В России определят единое время запрета на шум дома
Доработанный законопроект о тишине внесут в Госдуму.