16:22 (мск)
Как избежать проблем с вывеской?
Москва строго следит за нарушениями.
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Вывеска для магазинов, заведений и офисов — один из способов привлечения клиентов. От нее зависит внимание со стороны целевой аудитории. Однако важно помнить, что вывеска должна соответствовать всем нормативно-правовым актам. Как избежать нарушений? Расскажем в нашей статье.
Итак, вы знаете, что будет на вывеске, в каком стиле она будет оформлена, осведомлены о материалах и технических характеристиках рекламы, но возникают вопросы: как не наткнуться на штраф, соответствовать облику города, и что сделать, чтобы избежать ее демонтажа.
На портале ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) действует бесплатный сервис «Проверь законность вывески». Здесь вы узнаете, соответствует ли вывеска правилам, есть ли нарушения, и, если есть, в какие сроки их нужно устранить. Отметим, что согласовывать размещение вывески не требуется. Однако имеются исключения, при наличии которых такое согласование просто необходимо.
Информация предоставляется из официальной базы нарушений правил размещения вывесок. Наполнением указанной базы занимается Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ). Вывески с нарушениями необходимо искать по адресу, по которому они установлены.
При создании эскиза вывески продумайте, как она будет смотреться на местности, например, не перекрывают ли ее сооружения, хорошо ли она читается с разного расстояния. Сервис помогает значительно облегчить работу и даже сэкономить бюджет, ведь при принудительном демонтаже конструкция может быть нарушена, что повлечет за собой разработку и изготовление новой вывески.
Услуга подойдет тем, кто:
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на портале mbm.mos.ru и указать ИНН организации.
ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогает людям открывать и развивать свое дело в Москве. Поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно пользоваться ими.
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