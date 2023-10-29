В России создали препарат для лечения наследственного ожирения

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Специалисты Центра трансляционной медицины научно-технологического университета «Сириус» разработали препарат, который позволит людям с наследственными формами ожирения снизить вес. Об этом сообщил ТАСС руководитель исследования, научный сотрудник центра Александр Егоров.
Авторы научились перепрограммировать клетки жировой ткани за счет введения в организм аденоассоциированных вирусных векторов, которые доставляют в «проблемные» места специальный ген, стимулирующий выработку в организме белка, который усиливает процесс расщепления жирных кислот для поддержания оптимальной температуры тела.
«Созданный препарат генной терапии позволяет изменять свойства клеток белой жировой ткани. Именно к этому типу относятся отложения, накопление которых приводит к ожирению. Наше решение позволяет стимулировать белую жировую ткань к переходу в бежевый тип, клетки которого активно “расходуют” накопленные вещества, в том числе для поддержания оптимальной температуры тела. Препарат запускает в ткани процесс расщепления с помощью разобщающего белка термогенина, высвобождая энергию в виде тепла», — сказал ученый.
Исследователи провели эксперименты с участием мышей с наследственной формой ожирения. За три недели после введения препарата вес животных снизился на 13% и практически вернулся к нормальным значениям.
«Стимулирование липолиза жировой ткани позволило привести вес животных в норму. Такие результаты дают основание считать, что наше решение может использоваться для пациентов с наследственными формами ожирения и диабетом. У этой категории чувствительность белой жировой ткани к инсулину, регулирующему обмен веществ, как правило, ослабевает, что повышает риски развития ряда заболеваний и осложняет снижение веса», — уточнил Егоров.
Рекомендации для людей без патологий.
Людям с нормальным обменом веществ, желающим снизить вес, ученый порекомендовал сократить долю высококалорийных продуктов, в том числе сладостей, которые вызывают накопление избыточной жировой ткани и перерождение метаболически активной бурой жировой ткани в белую.
«Необходимо также менять температурные условия вокруг себя: когда человек все время находится в тепле, механизмы термоадаптации, которые также способствуют расщеплению накопленных в жировой ткани веществ, не работают. Следовательно, чтобы активнее худеть, нужно больше времени проводить на свежем воздухе, в том числе в прохладное время года», — добавил он.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда. Авторы начали процесс оформления патента на разработку.