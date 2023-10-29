05:24 (мск), источник: Аргументы и факты
Какие долги наследодателя переходят к наследникам?
После смерти мамы остались долги по кредитам на лечение. Я наследник. Нужно ли гасить её займы?
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«В данном случае да. Человек, вступивший в наследство, обязан оплатить все кредиты, долги ЖКХ, задолженности по налогам, — отвечает юрист Ольга Попова. — Не наследуются и аннулируются после смерти алименты, возмещение вреда жизни и здоровью другого человека, административные штрафы (в том числе за нарушение ПДД). Не исключено, что долги за медицинские услуги были не единственными у наследодателя. Проверить другие обязательства можно с помощью нотариуса, который запросит сведения из Бюро кредитных историй. Также рекомендую проверить данные на сайте службы судебных приставов, картотеку арбитражных дел. Если по какой-то причине вы не хотите (не можете) брать на себя оплату счетов умершего, нужно обратиться к нотариусу и написать отказ от наследства».
Важно: наследники не должны выплачивать по кредиту сумму, если она больше унаследованной. Так, если долг 200 тыс. рублей, а наследство 100 тыс., отдать предстоит 100 тыс.