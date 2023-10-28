00:07 (мск), источник: Аргументы и факты
Поминальный день. Что можно и нельзя в Дмитриевскую родительскую субботу
28 октября 2023 года православные отмечают Дмитриевскую родительскую субботу. Это последний поминальный день в году.
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Христиане верят: «У Бога все живы», — и молятся об умерших, как о живых. Ведь смерть, согласно учению Церкви, отнюдь не является завершением жизни души.
Дмитриевская родительская суббота — это день особого поминания усопших, когда принято молиться за упокой всех православных христиан — родственников, друзей, знакомых (вне зависимости от близости), а также тех, за кого некому помолиться.
Свое название этот день получил благодаря великомученику Димитрию, жившему в III веке. Он был тайно крещен родителями и воспитывался в христианской вере, а когда во взрослом возрасте занял должность проконсула при императоре Максимиане, вместо гонений на христиан начал искоренять языческие обычаи. За это он был посажен в темницу и казнен 8 ноября (26 октября по старому стилю) 306 года.
Именно на этот день Церковь ориентируется при определении даты Дмитриевской субботы. Каждый год она разная. Общее правило такое: родительский день отмечают в ближайшую субботу перед 8 ноября. Исключение — «полиелейные или бденные», то есть крупные праздники. В 2023 году в субботу, 4 ноября, празднуют день Казанской иконы Богоматери. Поэтому день поминовения усопших переносят на неделю ранее.
Каждый день недели в Православной церкви традиционно посвящен определенному событию. Любое воскресенье — малая Пасха, торжество жизни над смертью.
В понедельник на богослужении особо молятся ангелам.
Во вторник — Иоанну Предтече.
В среду вспоминают предательство Иуды и чтут святой Крест Господень.
Четверг день апостолов и Николая Чудотворца.
В пятницу вспоминают крестные страдания Спасителя.
А в субботу особо почитаются все святые и Богородица, а также — в церковных песнопениях вспоминаются усопшие.
Умершие не нуждаются ни в памятниках на месте погребения, ни в поминальной трапезе, ни в громогласном превознесении их жизненных заслуг. Единственное, в чем действительно испытывает необходимость душа покойного, — это в молитве живых. Сам почивший уже не может ни молиться о себе, ни совершать добрые дела, и потому неслышно просит об этом «всех тех, кого оставил на земле». Поэтому в этот день важно прийти в храм на богослужение и помолиться о близких душах. Утром в храмах совершается заупокойная Божественная литургия, после которой проходит общая панихида.
После богослужения следует совершить милостыню, которая «зачтется» на том свете поминаемым людям: положить на особый столик принесенные с собой продукты питания. Как правило, они идут потом на церковный стол, а частично — раздаются беднякам.
Принято помогать нищим и голодающим.
После этого можно сходить на кладбище — поправить оградку, прочитать еще раз молитву.
В наших традициях затем сесть за стол с близкими. Это уже нужно не усопшим, а нам — живым.
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
Нельзя напиваться за столом и излишне есть.
Нельзя выпивать на кладбище.
Нельзя оставлять на могиле угощение и водку — эти традиции восходят к языческим жертвоприношениям.