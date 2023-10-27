Российских учителей хотят освободить от ручной проверки домашних работ

Он пояснил: необходимо повышать уровень предъявляемых к качеству образования требований, что можно обеспечить за счет типового решения, возможность внедрения которого уже предусмотрена в принятых правительством РФ поправках к постановлению о цифровой образовательной платформе ФГИС «Моя школа». При этом такая система должна содержать некое «новое качество».
«Предусмотрено, что будет существовать типовое решение, которое можно будет делать изначально соответствующим требованиям Минпросвещения и Минцифры. Это типовое решение можно будет использовать тем регионам, у которых нет средств и технических компетенций для того, чтобы развивать собственные решения. Пока мы знаем, что типовое решение будет на базе МЭШ (“Московская электронная школа”). Возможно будут и какие-то другие решения, но пока мы остаемся в этой парадигме», — рассказал Качанов.
Он подчеркнул, что использование типовой системы будет носить исключительно добровольный характер, а соблюдение требований к качеству образования при этом будет обязательным.
«Например, один из ключевых моментов, который постоянно мелькает на наших стратегических сессиях, — это возможность проверки домашних заданий в автоматическом режиме. Этот показатель самый понятный и простой, который разгружает учителей, но почему-то нигде не ставится во главу угла. Автоматическая проверка домашних заданий, мы рассчитываем, должна войти в требования. Это то, что должно быть обеспечено в типовом решении и в тех решениях, которые развивают регионы самостоятельно», — сказал заместитель министра.
Он также добавил, что в поправках к постановлению ФГИС «Моя школа» уже прописана возможность повсеместного использования информационной платформы «Сферум». Качанов отметил, что платформа — уже не эксперимент, а «состоявшаяся реальность».
«Минпросвещения вместе нами и вместе с регионами ведет активную работу по внедрению. Сам по себе “Сферум” технически уже обеспечил подключение большинства региональных государственных информационных систем в сфере образования и регистрацию в системе педагогического состава и учеников. Теперь необходимо использовать саму по себе систему “Сферум”, а не вводить параллельные чаты, ВКС и так далее», — добавил он.