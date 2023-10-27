15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
В VK провели первую IT-конференцию на жестовом языке
Специалисты также узнали, как сделать онлайн-сервисы максимально комфортными для людей с инвалидностью. (с ограничениями здоровья).
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Участники социальных проектов VK совместно с командой Новостей Mail.ru провели опрос среди россиян с целью узнать, как хорошо они знакомы с понятием цифровой доступности и используют ли в своей повседневной жизни специальные настройки во время использования гаджетов (увеличение шрифта или масштаба экрана, включение субтитров, настройки цвета
53% опрошенной аудитории никогда не слышали о настройках цифровой доступности и только 16% знакомы с термином «цифровая доступность». 77% респондентов отметили, что пользовались специальными настройками; наиболее популярная из них — увеличение размера отображаемого текста (шрифта). Ее применяло 56% аудитории, а 30% пользуются регулярно. 36% респондентов увеличивали масштаб дисплея — эта настройка более популярна среди аудитории в возрасте от 45 до 64 лет. На постоянной основе ей пользовались 17% опрошенных (более 20% среди людей старше 45 лет), чаще всего — из-за ограничений по зрению.
Многие думают, что настройки доступности нужны исключительно людям с инвалидностью. Мы уверены, что полученные данные мотивируют российские компании делать цифровые сервисы доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так повышение доступности цифровых продуктов станет стандартом, который удобен всем без исключения.
Данные опроса были озвучены на первой офлайн-конференции VK Инклюзия, которую провели в офисе компании VK. В мероприятии прияли участие разработчики, дизайнеры, тестировщики, продуктовые менеджеры из VK, Яндекса, Сбера, Mos.ru (ДИТ Москвы), портала Госуслуги, Dodo Engineering, Студии Артемия Лебедева и других российских компаний. У участников конференции также была возможность погрузиться в мир людей с особенностями восприятия и ограничения здоровья.
Помимо профессиональных дискуссий, гости посетили мастер-классы по русскому жестовому языку, сделали «селфи в слепую», попробовали напечатать текст брайлевским набором и управлять мобильным телефоном с полностью затемненным экраном. VK Инклюзия стала первой IT-конференцией, полностью переведенной на русский жестовый язык. Запись трансляции доступна по ссылке.