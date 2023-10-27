18:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Самое интересное и важное за неделю: дайджест Новостей Mail.ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ЦБ повысил ключевую ставку до 15%
Банк России на очередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 15% годовых.
В России прошла тренировка стратегических сил сдерживания
В ходе тренировки отрабатывались задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
Главу Минобороны Китая отправили в отставку
Решение о его отстранении было одобрено Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
Представители ХАМАС посетили Москву с визитом
В ходе визита обсуждалось освобождение заложников, захваченных «Хамасом» в Израиле, эвакуация россиян и других иностранных граждан.
В палате представителей конгресса США выбрали нового спикера
Им стал республиканец Майк Джонсон.