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Главные новости недели
18:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Самое интересное и важное за неделю: дайджест Новостей Mail.ru.

ЦБ повысил ключевую ставку до 15%
Банк России на очередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 15% годовых.

В России прошла тренировка стратегических сил сдерживания
В ходе тренировки отрабатывались задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

Главу Минобороны Китая отправили в отставку
Решение о его отстранении было одобрено Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.

Представители ХАМАС посетили Москву с визитом
В ходе визита обсуждалось освобождение заложников, захваченных «Хамасом» в Израиле, эвакуация россиян и других иностранных граждан.

В палате представителей конгресса США выбрали нового спикера
Им стал республиканец Майк Джонсон.

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