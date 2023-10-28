12:55 (мск), источник: RT на русском
Илон Маск предрёк Европе гражданскую войну
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в Европе, возможно, произойдёт гражданская война. Таким образом он прокомментировал ролик в соцсети Х.
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Отмечается, что соответствующее заявление он оставил под видео, на котором мигрантка сжигает флаг Франции.
Опубликовавший данный ролик при этом задал вопрос, почему продолжается приём беженцев, которые отказываются вливаться в европейское общество.
«Европа движется в сторону гражданской войны», — цитирует ответ Маска пользователю РИА Новости.
Ранее в Братиславе был объявлен режим ЧС из-за ситуации с нелегальными мигрантами.