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12:55 (мск), источник: RT на русском

Илон Маск предрёк Европе гражданскую войну

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в Европе, возможно, произойдёт гражданская война. Таким образом он прокомментировал ролик в соцсети Х.

Источник: AP 2023

Отмечается, что соответствующее заявление он оставил под видео, на котором мигрантка сжигает флаг Франции.

Опубликовавший данный ролик при этом задал вопрос, почему продолжается приём беженцев, которые отказываются вливаться в европейское общество.

«Европа движется в сторону гражданской войны», — цитирует ответ Маска пользователю РИА Новости.

Ранее в Братиславе был объявлен режим ЧС из-за ситуации с нелегальными мигрантами.

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