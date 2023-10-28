Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и COVID-19

«Есть в ряде субъектов РФ подъем заболеваемости, как респираторными заболеваниями, так и ковидом. Необходимо сейчас своевременно пройти вакцинацию против гриппа, завершить это… Рост (заболеваемости — ред.) есть, умеренный», — сказал Мурашко.
По его словам, в ближайшее время завершатся клинические исследования по новому антигенному составу вакцины «Спутник», планируется, что новые вакцинные препараты будут доступны для граждан.
Министр напомнил о необходимости выполнения рекомендаций: обработка рук, ношение масок при больших скоплениях людей, профилактика заражения семьи и окружающих в случае возникновения симптомов.
Во вторник в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране остается на уровне значений прошлой недели. При этом, по данным Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю увеличилась в России на 20,1%.