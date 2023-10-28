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14:10 (мск), источник: © РИА Новости

Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и COVID-19

МАЙКОП, 28 окт — РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией фиксируется в России, однако его рост умеренный, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея.

Источник: © РИА Новости

«Есть в ряде субъектов РФ подъем заболеваемости, как респираторными заболеваниями, так и ковидом. Необходимо сейчас своевременно пройти вакцинацию против гриппа, завершить это… Рост (заболеваемости — ред.) есть, умеренный», — сказал Мурашко.

По его словам, в ближайшее время завершатся клинические исследования по новому антигенному составу вакцины «Спутник», планируется, что новые вакцинные препараты будут доступны для граждан.

Министр напомнил о необходимости выполнения рекомендаций: обработка рук, ношение масок при больших скоплениях людей, профилактика заражения семьи и окружающих в случае возникновения симптомов.

Во вторник в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране остается на уровне значений прошлой недели. При этом, по данным Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю увеличилась в России на 20,1%.

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