18:34 (мск), источник: ТАСС
Умерла актриса Театра им. Вахтангова Дарья Пешкова
Ей было 96 лет.
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МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Актриса Театра им. Евгения Вахтангова, внучка писателя Максима Горького Дарья Пешкова умерла на 97-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.
Она проработала в театре более 70 лет.
«Сегодня на 97-м году жизни умерла Дарья Максимовна Пешкова — старейшая актриса Театра [им. Евгения] Вахтангова», — сказала собеседница агентства. По ее словам, о дате и месте прощания с актрисой станет известно позднее.
Дарья Пешкова родилась 12 октября 1927 года. В 1949 году она окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина, тогда же была принята в труппу Театра им. Евгения Вахтангова. Там она сыграла порядка полсотни ролей. Ее последние роли были в постановках «Люди как люди» по пьесе М. Горького «Зыковы», «Последние луны» и «Пристань».