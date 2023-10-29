Скворцова рассказала об опасной тенденции инсульта в России

«Острый ишемический инсульт — одна из наиболее частых причин смерти и инвалидности во всём мире. Инсульт стремительно молодеет — в России от 5 до 8% случаев наблюдаются у людей до 45 лет, а каждые последующие 10 лет риск заболевания увеличивается в 3 раза», — сказала Скворцова.
Она отметила, что опасные последствия острого нарушения мозгового кровообращения можно предотвратить с помощью профилактики в сочетании с грамотным медицинским контролем. На раннем этапе развития инсульта необходимо использовать «терапевтическое окно», так как терапия наиболее эффективна в первые три-четыре часа после сосудистой катастрофы, пока в тканях мозга не произошли необратимые повреждения, пояснила Скворцова.
По ее словам, ФМБА России обладает уникальными компетенциями в сфере лечения нарушений мозгового кровообращения и нейрореабилитации. Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА имеет мощную клиническую и научную базу, оснащён диагностическим оборудованием для высокоточной визуализации органов и тканей с использованием магнитно-резонансной и мультиспиральной рентгеновской компьютерной томографии, уточнила Скворцова.
Она добавила, что центр обладает широкими возможностями для реабилитации пациентов с инсультом, предусматривающими индивидуальные программы медицинской реабилитации.