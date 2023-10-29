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07:41 (мск), источник: © РИА Новости

Скворцова рассказала об опасной тенденции инсульта в России

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Инсульт стремительно молодеет — в России от 5 до 8% случаев приходится на людей до 45 лет, при этом опасные последствия болезни можно предотвратить с помощью профилактики и медицинского контроля, заявила РИА Новости глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября.

Источник: © РИА Новости

«Острый ишемический инсульт — одна из наиболее частых причин смерти и инвалидности во всём мире. Инсульт стремительно молодеет — в России от 5 до 8% случаев наблюдаются у людей до 45 лет, а каждые последующие 10 лет риск заболевания увеличивается в 3 раза», — сказала Скворцова.

Она отметила, что опасные последствия острого нарушения мозгового кровообращения можно предотвратить с помощью профилактики в сочетании с грамотным медицинским контролем. На раннем этапе развития инсульта необходимо использовать «терапевтическое окно», так как терапия наиболее эффективна в первые три-четыре часа после сосудистой катастрофы, пока в тканях мозга не произошли необратимые повреждения, пояснила Скворцова.

По ее словам, ФМБА России обладает уникальными компетенциями в сфере лечения нарушений мозгового кровообращения и нейрореабилитации. Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА имеет мощную клиническую и научную базу, оснащён диагностическим оборудованием для высокоточной визуализации органов и тканей с использованием магнитно-резонансной и мультиспиральной рентгеновской компьютерной томографии, уточнила Скворцова.

Она добавила, что центр обладает широкими возможностями для реабилитации пациентов с инсультом, предусматривающими индивидуальные программы медицинской реабилитации.

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