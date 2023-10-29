11:42 (мск), источник: MOS.Ru
Собянин рассказал о сервисе «Жизненная ситуация» в центрах «Мои документы»
За одно посещение горожане могут оформить все необходимые документы при рождении ребенка, смене имени и многих других ситуациях.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Больше 450 тысяч москвичей воспользовались сервисом «Жизненная ситуация» в центрах госуслуг «Мои документы». Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Такой формат существенно экономит время жителей города. К тому же специалисты центров госуслуг всегда подскажут, если каких-то документов не хватает или при заполнении есть ошибки.
Благодаря сервису за одно посещение горожане могут оформить все необходимые документы в разных жизненных ситуациях, среди которых «Рождение ребенка», «Многодетная семья», «Перемена имени», «Приобретение жилья» и многие другие.
Центры госуслуг «Мои документы» предоставляют свыше 280 услуг. Они работают без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00. Флагманские офисы открыты с 10:00 до 22:00.