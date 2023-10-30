09:08 (мск), источник: MOS.Ru
Одобрен проект капитального ремонта фонтана «Часы мира» на Манежной площади
Специалисты заменят поврежденные элементы, промоют скульптуру, модернизируют подсветку и инженерные коммуникации.
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«Одобрен проект капитального ремонта фонтана “Часы мира” на Манежной площади. Специалисты очистят купол от загрязнений, заменят отдельные бронзово-алюминиевые элементы фонтана, а также проведут локальный ремонт стальных конструкций», — рассказал он.
Специалисты также обновят кольцевую площадку, остекление фриза и отлива купола, обработают каркас и ограждения прозрачным полиуретановым лаком.
«Кроме того, специалисты заменят поврежденные элементы, промоют скульптуру и отремонтируют чашу фонтана: стены, основание дна и покрытие из натурального камня», — добавила Анна Яковлева, председатель Москомэкспертизы.
Важной частью работ станет модернизация инженерных коммуникаций: электро- и водоснабжения, водоотведения и вентиляции. Для внутреннего освещения фонтана установят светодиодные трубчатые лампы, подводные светильники для подсветки водных струй, светодиодные прожекторы и встраиваемые фонари для архитектурного освещения.
Фонтан «Часы мира» построили в 1997 году. Он представляет собой стеклянный купол с изображением карты Северного полушария, на котором расположена скульптура Георгия Победоносца.