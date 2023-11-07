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Главные новости к вечеру 7 ноября
22:35 (мск)

Фотогалерея событий в регионах РФ

Региональные Новости Mail.ru представляют лучшие снимки, сделанные фотожурналистами с 23 по 29 октября.

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Посмотрите на фото.

Кавказский заповедник
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7 ноября. В Сочи созрел урожай «мармелада»

На курорте появились плоды на ногоплоднике, который называют «мармеладное дерево». По вкусу плоды ногоплодника похожи на мармелад. Из них делают варенье. В Сочи «мармеладное дерево» можно найти в парке «Дендрарий», в парке «Южные культуры» федеральной территории Сириус, встретить на улицах курорта.

Омск Live
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6 ноября. Космическая магия Северного сияния

В ночь на понедельник, 6 ноября, в небе появилось северное сияние. Северное сияние было видно во всех регионах РФ. Связано это с магнитной бурей в Северном полушарии.

Погода и метеоявления в Калининградской области
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5 ноября. В Калининградской области снова наблюдали северное сияние

Полярное сияние и млечный путь - невероятная атмосфера в небе над Славским районом Калининградской области. 

МК в Питере/Екатерина Казьмина
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4 ноября. Фестиваль «Чудо света» в Петербурге

Фестиваль света «Чудо света» проводится в Петербурге с 2016 года. Цифровые художники с помощью передовых технологий ежегодно создают картины из света на фасадах зданий. Тема фестиваля в этом году — «Было — стало — будет». Она созвучна с темой Международной выставки-форума «Россия», которая сегодня открылась на ВДНХ в Москве.

Башинформ
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3 ноября. В Башкирии открыли обновленный сквер имени знаменитого хоккейного тренера 

Перед Дворцом спорта в Уфе состоялось торжественное открытие обновленного сквера имени знаменитого советского и российского хоккеиста, заслуженного тренера РСФСР Сергея Михалева. Под руководством наставника ХК «Салават Юлаев» в 2008-м году впервые в истории стал чемпионом России. После победы команды Михалева назвали «тренером золотой мечты». 

соцсети
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2 ноября. При полном аншлаге: в Новосибирске состоялся концерт Димы Билана

Зрители сообщают, что выступление собрало аншлаг — в зале практически не оставалось свободных мест. При этом стоимость билетов на концерт составляла от 2 до 8 тысяч рублей.

МК
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1 ноября. «Бал хризантем» в Крыму

Каждый год, с конца октября по конец ноября, в Крыму проходит «Бал хризантем» - самый главный и самый торжественный парад цветов Никитского ботанического сада. Традиция эта зародилась в 1953 году, а значит ей 70 лет.

МК.RU Крым
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31 октября. Первая в Крыму: в Бахчисарае прописалась малышка весом 1500 кг

Это первый крымский бегемот, а вернее - бегемотиха. Этого события в Бахчисарайском зоопарке ждали три года. 17-летняя чудо-девочка весом полторы тонны, которую по паспорту зовут Фрида. Но уже по прибытии на полуостров ее переименовали в «морячку Соню».

Астро Фото Болото
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30 октября. Новосибирский астрофотограф снял лунное затмение

Астрофотограф из Новосибирска поделился кадрами лунного затмения.

Фонд Сострадание НН
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29 октября. В Нижнем Новгороде нашли бездомного пса, который весит 100 кг

Волонтеры дали псу клику Кругетс. Из-за крайней степени ожирения он почти не может ходить, потому что, вставая на лапы, испытывает сильную боль. По ночам он воет и скулит от боли. Ветврачи не могут провести полноценный осмотр животного из-за его огромного веса, кроме того, в стационаре нет подходящих по размеру боксов.

Калининградский зоопарк
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28 октября. Тюлень в Калининградском зоопарке научился рисовать картины

Тренеры в Калининградском зоопарке после долгих занятий научили тюленя по кличке Кайус держать кисточку и красками рисовать картины.

скриншот из видео департамента информполитики Свердловской области
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27 октября. В Екатеринбурге появился первый памятник учителю

Монумент открыли на аллее Свердловского областного педагогического колледжа.

соцсети
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26 октября. Над Петербургом и Ленобластью появилось гало редкой формы

Жители Ленобласти и Петербурга стали свидетелями редкого оптического явления — паргелий, или солнце с ушами. Необычное явление возникает из-за преломления солнечных лучей в кристалликах льда, витающих в атмосфере.

Курорт Анапа
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25 октября. Цветами осени: гостей Анапы ждут разноцветные кипарисы

На Кипарисовом озере в Сукко растут редкие растения — болотные кипарисы. Сейчас их листва окрасилась яркими оттенками красного цвета. Насладиться прекрасным видом может каждый абсолютно бесплатно.

Официальный портал Екатеринбурга
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24 октября. Люки с изображением монет появились в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появилось 90 новых канализационных люков в виде монет, которые чеканил Екатеринбургский монетный двор. На 45 люках изображен пятак Екатерины II 1763 года. На других люках изображены пять копеек 1872 года.

пресс-служба международного аэропорта им. В. П. Чкалова
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23 октября. Самолет «Скифский олень» в ливрее от Эрмитажа впервые прилетел в Нижний Новгород

Новый облик получил моноклассный самолет Суперджет 100 «Калуга», который способен вместить до 100 пассажиров.

Алексей Поляков
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22 октября. Новосибирский астрофотограф снял туманность Голубой снежок

Фотограф Алексей Поляков из Новосибирска сделал снимок ещё одной туманности из космоса. В ночь перед непогодой над городом он успел сфотографировать планетарную туманность NGC 7662 «Голубой снежок» в созвездии Андромеды.

ИА Татар-информ
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21 октября. В Казань прибыл первый «Метеор» из Нижнего Новгорода

В Казань после 30-летнего перерыва прибыл рейс из Нижнего Новгорода. Время в пути составило 7,5 часов. Стоимость проезда в одну сторону — 2,5 тысячи рублей.

Сочинский Национальный-Парк
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20 октября. Миниатюрная орхидея из Красной книги зацвела в Сочи

Растение обычно не превышает в высоту 10 сантиметров. Обитает орхидея столь маленьких размеров в основном на Черноморском побережье к югу от города Туапсе. Изредка скрученник находят в Адыгее и Дагестане

Администрации Волгоградской области
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19 октября. На улицы Волгограда впервые вышли электробусы

Купленные электробусы могут перевозить до 85 пассажиров со скоростью до 70 километров в час. Без «рогов» они могут пробегать не менее 80 километров.

Фонтанка.ру
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18 октября. Петербургский ретротрамвай показали горожанам

Сам вагон выставлен на Инженерной улице, на «фонарь» над лобовым стеклом выведен третий маршрут. В кабину трамвая «Достоевский» сел и правнук писателя Дмитрий Достоевский, который, как известно, работал водителем трамвая.

ЧП | ДТП Нижний Новгород
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17 октября. Более 200 деревьев упало в Нижнем Новгороде из-за непогоды

В Нижнем Новгороде прошли сильнейшие ливни, которые затопили несколько улиц. Утром вторника город встал в 10-балльные пробки. После выпал снег, который сменился снежным ураганом.

Банк России
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16 октября. Центробанк показал новую пятитысячную купюру с Екатеринбургом

На пятитысячной купюре, посвященной Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу, на лицевой стороне изображена стела «Европа-Азия», на обратной стороне — памятник «Сказ об Урале», который находится в Челябинске.

Че по Ростову?
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15 октября. Под Таганрогом образовалось дымовое облако, похожее на «ядерный гриб»

Люди предполагают, что в этом районе горит сухая растительность или камыши. Однако в пресс-службе донского МЧС сказали, что вызовов не поступало.

Пресс-служба Смольного
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13 октября. Памятник Жанне д’Арк открыли в Петербурге

Его открыли в Советском переулке. В церемонии открытия приняла участие французская делегация, члены ассоциаций «Бермонтской богоматери» и «Друзья Жанны д`Арк»

Соликамский городской округ
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12 октября. В Пермском крае начались первые снегопады

В основном это касается северных районов, но рано утром снег заметили и жители столицы Прикамья. 

Волгоград поймет
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11 октября. Первый снег выпал в Волгоградской области 

Снегом в октябре завалило северные районы Волгоградской области.

Типичный Сочи
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10 октября. Сочи заметает снегом

10 октября на Красной Поляне на высоте более двух тысяч метров температура воздуха снизилась до −4 градусов. Снежный покров достиг 10-сантиметровой высоты. 

Российская газета
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10 октября. Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга завоевала титул «Мисс Россия — 2023»
Теперь она будет представлять нашу страну на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Финал конкурса «Мисс Вселенная» состоится в Сальвадоре 18 ноября.

Грибы и Грибники СПб
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8 октября. В лесах под Петербургом находят грибы под снегом

Несмотря на зимнее погодное настроение, в лесах под Петербургом всё еще бродят любители тихой охоты. Под первым снегом находятся съедобные «подснежники».

правительство Петербурга
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7 октября. Тысячи студентов превратились в карту России на Дворцовой площади в Петербурге

Флешмоб проходил в честь дня рождения президента Владимира Путина.

Типичная Анапа
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6 октября. Смерч- «богатырь» в море напугал жителей и гостей Анапы 

Водяная воронка была замечена в нескольких километрах от берега в районе Большого Утриша. 

соцсети
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5 октября. Вода в лиманах под Анапой стала красной

В лиманах возле Анапы зацвели солеросы. Удивительные растения окрасили берега Витязевскго лимана в ярко-красный цвет. Проезжающие мимо туристы восхищаются этим природным явлением, которое совершенно не удивляет местных.

СТРАНИЦА АЛЕКСЕЯ ПОЛЯКОВА В ВК
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4 октября. Астрофотограф Поляков снял в небе над Новосибирском туманность Пакмана

В объектив специалиста попала туманность Пакмана, находящаяся на расстоянии 10 тысяч световых лет от Земли. На съемку у него ушло порядка 2 часов.

соцсети
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4 октября. Размером с горошину: в Находке прошел град

Погода преподнесла сюрприз жителям города.

Алексей Поляков
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2 октября. Астрофотограф Поляков снял Уран и Юпитер в небе над Новосибирском

2 октября в Новосибирске Алексей Поляков сфотографировал две планеты — Уран и Юпитер. Напомним, что уран находится на седьмом месте от Солнца. Юпитер считается самой большой планетой Солнечной системы. Он расположен на пятом месте от Солнца.

Фонтанка.ру
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1 октября. На 40-й день смерти в Петербурге окончательно простились с Евгением Пригожиным.

В десятках российских городов 1 октября вспоминали Евгения Пригожина и погибших вместе с ним бойцов ЧВК «Вагнер». 

Омск с огоньком
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30 сентября. Жители Омска наблюдали необычное астрономическое явление

В ночь с 29 на 30 сентября жители Омска наблюдали необычное астрономическое явление, которое именуют «кровавой Луной» или Суперлунием. До самого рассвета омичи могли без специальных приспособлений рассматривать Луну во всей красе. 

Типичный Воронеж | Новости Воронежа
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29 сентября. Воронежец в 74 года покорил Эльбрус

Спортсмен поднялся на самую высокую горную вершину Европы и России. Константин Эгильский — мастер спорта СССР по подводному спорту, долгое время был «играющим» тренером сборной команды Воронежской области, 10-кратный чемпион России, заслуженный тренер РСФСР.

Сайт кардиоцентра
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28 сентября. Елена Малышева прилетела в Калининград

В течение двух дней в регионе работает съёмочная группа телепрограмм “Здоровье” и “Жить здорово!” под руководством профессора, д. м. н. Елены Малышевой. На Первом канале ведущая расскажет об уникальных технологиях лечения аритмий в центре, о сложнейших операциях при ишемической болезни и пороках сердца, а также об удивительных историях спасения детей и взрослых пациентов.

Конкурс «Воспитатель года России» - 2023
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27 сентября. В Волгограде объявили имя лучшего воспитателя России 2023 года

Им стала Дарья Глебова из Московской области. Имя победителя федерального конкурса объявил на церемонии закрытия профессионального состязания в НЭТе министр просвещения России Сергей Кравцов. 

соцсети
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26 сентября. Первый снег удивил жителей Иркутска 

Погода в Иркутске не перестает удивлять. Люди проснулись и обнаружили, что «бабье лето» закончилось, а на асфальт опустился первый снежный покров. Синоптики рассказали, что холода наступили неожиданно.

Фонтанка.ру
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25 сентября. Небо над Петербургом сияло всю ночь

Яркое полярное сияние наблюдали в Петербурге, Ленинградской области и в других регионах, например, рядом с Казанью и даже на территории Москвы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦПКИО
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24 сентября. В центре Волгограда на колесе обозрения выступили девушки-гимнастки

Волгоградцы и гости города стали зрителями уникального шоу «Крылья». Воздушные гимнастки продемонстрировали свое мастерство, находясь на 8-метровой высоте колеса обозрения. Среди выступающих в шоу были гимнастки в возрасте от 20 до 30 лет. Самым младшим участницам представлений исполнилось всего 9 лет.

Мисс Крым
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23 сентября. «Мисс Крым 2023» стала красавица из Симферополя

В отеле «Ялта-Интурист» состоялось самое красивое событие осени — «Мисс Крым 2023». Заветную корону победительницы получила жительница Симферополя с оренбургскими корнями.

Уральская транспортная прокуратура
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22 сентября. Boeing, который летел в Пермь из Антальи, выкатился на 50 метров за пределы взлётно-посадочной полосы.

На борту находились 174 пассажира, в том числе 26 детей. Во время инцидента никто не пострадал.

ЦБ РФ
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21 сентября. Хабаровскому краю посвятили монету

Памятная монета, посвящённая Хабаровскому краю, вводится в оборот в России. Её тираж один миллион штук. 

Комсомольская правда
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20 сентября. 92-й бензин в Воронежской области стал самым дорогим в ЦФО

В Воронежской области бензин марки АИ-92 оказался самым дорогим по сравнению с другими регионами Центрального федерального округа. Больше всего подорожало дизельное топливо — на семь процентов (до 59,54 рубля).

соцсети
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19 сентября. Пермяки наблюдали ночью северное сияние

Жители Пермского края могли наблюдать за северным сиянием ночью 19 сентября. Такое редкое природное явление становится все более частым явлением для региона. В прошлый раз пермяки могли наблюдать северное сияние еще в середине весны

соцсети
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19 сентября. В небе над Новосибирском облака приняли форму портала

Такие дыры называются брешью или «дырообразной полосой падения осадков». Они появляются в высококучевых и перисто-кучевых облаках. Причиной появления дыр является внезапное испарение или замерзание переохлажденной воды в облаках, а становятся видны эти дыры благодаря пролету самолетов через облака.

соцсети
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18 сентября. Самосвал снес переход  в пригороде Владивостока

Виновником ЧП мог стать самосвал, водитель которого, вероятно, забыл опустить кузов. Часть фуры зацепилась за виадук, и конструкция рухнула. Выезд из Владивостока и въезд в город были заблокированы. 

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