18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 30 октября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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ВСУ попытались атаковать Крым крылатыми ракетами Storm Shadow
В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты были сбиты.
Ущерб от погрома в аэропорту Махачкалы оценили в миллионы рублей
Пострадало оборудование, объекты инфраструктуры, сломаны камеры и заборы.
МВД Франции сообщило о планах депортировать 39 россиян
Власти Франции начнут процедуру депортации в отношении россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу.
Дом Зеленских в Ялте продан на аукционе за 44,3 млн рублей
Доход от национализации имущества в Крыму пойдет на поддержку участников специальной военной операции
Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»
Под этой маркой Николаев сможет продавать пиво, кофе, чай, минералку и сладости, а также оказывать различные услуги.