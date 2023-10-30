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Главные новости к вечеру 30 октября
18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 30 октября

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

ВСУ попытались атаковать Крым крылатыми ракетами Storm Shadow
В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты были сбиты.

Ущерб от погрома в аэропорту Махачкалы оценили в миллионы рублей
Пострадало оборудование, объекты инфраструктуры, сломаны камеры и заборы.

МВД Франции сообщило о планах депортировать 39 россиян
Власти Франции начнут процедуру депортации в отношении россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу.

Дом Зеленских в Ялте продан на аукционе за 44,3 млн рублей
Доход от национализации имущества в Крыму пойдет на поддержку участников специальной военной операции

Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»
Под этой маркой Николаев сможет продавать пиво, кофе, чай, минералку и сладости, а также оказывать различные услуги.

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