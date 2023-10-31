Облегчить кошельки: мошенники стали обманывать россиян под предлогом чистки вентиляции

«Известия» выяснили, как работает схема, кто чаще всего страдает от нее и как не стать ее жертвой.
Как рассказали «Известиям» в «Мошеловке», к экспертам обратились жители города Рубцовска в Алтайском крае. Они рассказали, что недавно к ним пришел человек, представившийся сотрудником компании по чистке вентиляции. Он заявил, что все работы в их доме уже согласованы и об этом говорилось в объявлении на двери подъезда, — хотя никто из жильцов такой бумаги не видел.
«Далее этот чистильщик начал пытаться продемонстрировать срочную необходимость в прочистке вентиляции. Для этого он снимал вентиляционные решетки в туалете, ванной и на кухне, а потом фотографировал на смартфон. На снимках якобы было всё очень плохо — грязно и поросло грибком. Как должны в норме выглядеть вентиляционные шахты изнутри, мы не в курсе, поскольку никогда туда не заглядывали», — объясняет автор письма.
Рассказав об «ужасном» состоянии вентиляции, сотрудник начал переходить к оформлению сделки по прочистке. Стоимость работ он оценил в размере 6 тыс. рублей с одной квартиры в многоэтажке.
Жильцам такое предложение показалось подозрительным, и они отказались от чистки. «Мастер» долго отказывался уходить, утверждая, что пришел после заявки одного из соседей и на выполнение работ уже согласились владельцы «всех остальных квартир». Проводив его, люди выяснили, что никто в их доме за такой услугой не обращался и жители впервые слышат о ней.
«После ухода “сотрудника” нам позвонил якобы его начальник — он выразил возмущение нашим отказом и сказал, что подъедет разобраться в ситуации. Сказал адрес своей компании, но на просьбу назвать реквизиты сразу бросил трубку», — поделился автор сообщения.
После такого звонка жильцы дома решили проверить названную организацию в интернете — она действительно существовала, но работала по другому адресу. Более того, при звонке туда оказалось, что ее сотрудники не занимаются хождением по квартирам с чисткой вентиляции и в дом никого не присылали.
«То есть посетивший нас так называемый чистильщик и его начальник к реальной компании отношения не имели и использовали название для прикрытия», — отметил автор жалобы.
После этого люди обратились в свою управляющую организацию (УО) и выяснили, что никаких заявок на чистку вентиляции к ним не поступало. Старший по дому также заявил, что ничего об этом не знает и проведение таких работ не планировалось.
Тогда жильцы дома решили выяснить, нужна ли в принципе чистка вентиляции и кто ее проводит. Оказалось, что сотрудники таких организаций не ходят по квартирам с предложением услуг — они заключают договор сразу с управляющей компанией. Но чаще такую чистку заказывают не физические, а юридические лица — например, образовательные, медицинские учреждения или заводы.
По закону (Приложение № 7 к Постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда») прочистка вентиляционных шахт входит в обязанности УО (и, соответственно, в стоимость квартплаты) и не требует никаких дополнительных расходов от жильцов. То есть если промывка жильцами вентиляционных решеток не помогает устранить признаки плохо работающей вентиляции, нужно обращаться в управляющую организацию — она обязана привести всё в норму.
Жители Алтайского края оказались не первыми, к кому наведались мошенники под видом чистильщиков вентиляции. Оказалось, что такую схему уже использовали как минимум еще в пяти регионах: Кировской, Архангельской, Мурманской, Челябинской областях и в Республике Чувашия.
В Кирове «чистильщики» ходили по квартирам и утверждали, что в них нужно провести работы за 8 тыс. рублей. Преимущественно они выбирали пенсионеров, некоторым заодно предлагали провести сервисное обслуживание окон — разумеется, за дополнительную плату.
«Пришли к бабушке, заявили, мол, у тебя вентиляция забита, и, если ты ее не прочистишь, у тебя дом рухнет», — рассказал журналистам местный житель по имени Дмитрий.
Выясняя, где работают «чистильщики», жители Кирова обнаружили алтайский сценарий: мастера никогда не работали в указанной ими фирме. Хотя подготовились к обходу домов, заказав спецовки с ее названием.
В Архангельске мошенники тоже требовали за прочистку 8 тыс. рублей с квартиры, а в Мурманске — 20 тыс. рублей (в случае разовой оплаты делали «скидку» до 8 тыс.).
В Магнитогорске Челябинской области «чистильщики» вымогали у жителей суммы от 8 тыс. до 13 тыс. рублей — особо доверчивых они пугали штрафами или тараканами, которые «только так разводятся в забитой вентиляции».
«Они пришли к моему дедушке, пока тот был дома один… Почистили вентиляцию на 13 тыс. рублей», — рассказал журналистам один из местных жителей. Другой отметил, что жертвой мошенников стал его пожилой сосед, которого тоже некому было предупредить.
Как говорит в беседе с «Известиями» эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова, подобные схемы обмана жильцов существуют давно. И они будут актуальны всегда, как сами бытовые услуги и обслуживание.
— Дело в том, что люди плохо знают правила технического обслуживания оборудования, находящегося в квартире, не знают права и обязанности каждого и всех собственников вместе и не понимают, что относится к ответственности управляющих (обслуживающих) компаний, а что — к их собственной, — объясняет эксперт.
Другая причина кроется в том, что многие жители многоэтажек не знают своих соседей, а потому не могут спросить, приходили ли к ним такие «работники», и верят легендам о том, что «все уже подписали бумаги, осталась только их квартира».
По мнению Храпуновой, попасть на уловки мошенников могут все — но наиболее уязвимы пожилые люди, которые привыкли верить людям в форме, пусть и техобслуживания. Поэтому родственникам важно проводить с ними беседу: объяснять, что не стоит сразу соглашаться на проведение работ и пускать в квартиру незнакомцев.
Сами преступники могут прийти к россиянам с разными легендами — не только о чистке вентиляции, но и о замене труб, смене и поверке счетчиков, обслуживании газовых плит и колонок, проверке батарей, отопления или пожарной безопасности.
— Во всех историях они взыскивают с людей слишком большие деньги. Иногда за оказанную услугу (например, оценивают замену куска трубы в 10 тыс. рублей при ее стоимости в пределах тысячи), а иногда — и за неоказанную, поскольку бывает сложно проверить факт ее выполнения. У нас, к примеру, были такие истории с пломбированием газовых счетчиков, — говорит Алла Храпунова.
Поэтому в случае прихода любых специалистов по техобслуживанию эксперт советует приостановить разговор и сразу позвонить в свою управляющую компанию (ТСЖ). Там можно уточнить необходимость услуги, примерную стоимость и по возможности спросить, что за человек пришел ее выполнять.
— Стоит всегда помнить, что плановые проверки проводят по расписанию, жильцов предупреждают о них заранее. Что касается аварийных ситуаций, то о них всегда знают диспетчеры, у которых можно уточнить информацию, — добавляет адвокат московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий.
В случае сомнения в добросовестности сотрудника коммунальных служб, стоящего на вашем пороге, он советует попросить удостоверение, где должны быть указаны ФИО сотрудника, название и печать организации, а еще ИНН и ОГРН, по которым ее легко найти на сайте налоговой: egrul.nalog.ru. Дополнительно можно попросить наряд на работы.
По закону «О защите прав потребителей» любой продавец или исполнитель обязан предоставлять достоверную информацию о своих товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. При этом без согласия потребителя он не вправе выполнять дополнительные работы и услуги за плату, объясняет «Известиям» ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.
— Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они уже оплачены — потребовать от продавца (исполнителя) возврата уплаченной суммы, — отмечает он.
Тот же закон (ст. 16) позволяет сделать вывод, что навязывание услуг — это выполнение каких-либо дополнительных услуг без согласия потребителя. И человек вправе отказаться от оплаты, если ему не предоставили информацию о том, что за данную услугу нужно заплатить.
Самое важное, что нужно понимать, — перед тем как подписать какой-либо документ, стоит внимательно ознакомиться с его содержанием, подчеркивает собеседник «Известий». Но если человека всё же обманули или пытаются обмануть, лучше зафиксировать действия «мастера» любым способом (фото и видеосъемка, запись на диктофон) и вызвать на место полицию.
— В похожих ситуациях действия указанных лиц могут квалифицировать как мошенничество (ст. 159 УК РФ), — говорит Безделин.
Если человек уже произвел оплату, ему нужно обратиться с письменной претензией к исполнителю услуг со ссылкой на тот факт, что была предоставлена недостоверная информация об оказываемой услуге, и потребовать вернуть денежные средства. Если тот откажет, нужно обратиться в суд с требованием взыскать имеющуюся задолженность, неустойку за неудовлетворение требований потребителя в досудебном порядке, а также оплату судебных издержек и компенсацию причиненного морального вреда.