11:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 31 октября
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Президент Израиля высказался о беспорядках в Дагестане
Беспорядки, произошедшие в аэропорту Махачкалы 29 октября из-за прибытия рейса из Израиля, представляют собой «чистый антисемитизм», и были спровоцированы со стороны.
Войска Саудовской Аравии переведены в состояние повышенной готовности
Вооруженные силы Саудовской Аравии переведены в состояние повышенной боевой готовности из-за столкновений с бойцами движения «Ансар Аллах» (хуситы).
В Ираке два дрона атаковали американскую базу
Повреждений и пострадавших не зафиксировано.
Операторам увеличат плату за использование 4G в 10 раз
Ситуация может стать веским поводом для повышения тарифов, считают эксперты.
Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча» по версии France Football
Вторым по итогам голосования стал Эрлинг Холанд, третьим — Килиан Мбаппе.