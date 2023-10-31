11:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: большинство россиян ездит на работу на автобусе
А 38% опрошенных хотели бы добираться до офиса на личном авто.
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Во время пандемии коронавируса сотрудники почти всех российских компаний перешли на удаленный режим работы, а многие продолжают работать удаленно и по сей день. По словам профессора кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, преимущество у удаленной работы только одно — человек не тратит время на дорогу. Но по разным причинам не все могут позволить себе работать в таком режиме.
Новости Mail.ru провели опрос среди своих читателей и узнали, что 37% россиян тратят на дорогу до работы в один конец от 30 минут до часа, а 5% добираются до офиса более двух часов. И всего лишь 3% респондентов не ездят на работу и не тратят на это деньги и время. При этом 9% хотели бы перейти на удаленный формат.
Чтобы добраться до работы 40% участников исследования пользуются наземным пассажирским транспортом — троллейбусами, автобусами и трамваями. Чуть меньше (34%) используют личные авто. Гораздо меньшей популярностью пользуются, казалось бы модные в наше время, средства индивидуальной мобильности: лишь 2% опрошенных ездят на работу на велосипедах или самокатах, и только 4% хотели бы пользоваться этими видами транспорта.
Как известно, наши люди в булочную на такси не ездят, но как показал опрос, и на работу на такси наши люди ездят не слишком часто — таких набралось лишь 5%. Еще 3% хотели бы добираться до офисов на таксомоторах, если бы у них была такая возможность.
Почти пятую часть составили счастливчики, которым завидуют коллеги, вынужденные трястись в переполненном транспорте и стоять в бесконечных пробках: 19% наших респондентов имеют возможность добираться до работы пешком.
А как же россияне коротают время по дороге на работу? Чаще всего они слушают музыку и подкасты — этот вариант дорожного времяпрепровождения назвали любимым 36% респондентов. 26% предпочитают ничего не делать, 14% читают книги, 8% смотрят фильмы или сериалы. А 6% оказались самыми нетерпеливыми: по дороге на работу они… уже работают!
Однако наши респонденты коротают время в пути не только с помощью гаджетов. Вот самые интересные пользовательские варианты ответов на вопрос «Чем вы занимаетесь по дороге на работу?»:
А один из комментаторов отметил, что, «если трудишься из дома, то время, которое все тратят на дорогу, можно потратить на сон». Впрочем, 8% участников опроса нисколько не смущает отсутствие возможности работать удаленно: они спят даже в дороге.
Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail.ru 26 октября. В опросе приняли участие более 5 тысяч человек из 51 региона России. 57% респондентов составили мужчины, 43% — женщины.