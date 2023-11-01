Россиянам напомнили о последней в году короткой рабочей неделе

«В 2023 году День народного единства — 4 ноября — выпадает на нерабочий день, субботу. По закону, в таком случае выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного — понедельник», — рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
Она напомнила, что работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере либо в одинарном при предоставлении дополнительного выходного дня. Работодатель должен запросить согласие сотрудника на работу в праздничный день — исключением может быть, например, предотвращение катастроф.
«Работник самостоятельно решает что для него выгоднее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье», — уточнила юрист.
При работе по сменному графику действуют другие правила, потому что у таких сотрудников выходные дни не совпадают с общепринятыми. Работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если по графику они считаются рабочими, объяснила юрист. Однако смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере — за неисполнение этих требований работодателю грозит штраф.