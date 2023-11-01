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10:28 (мск), источник: © РИА Новости

Россиянам напомнили о последней в году короткой рабочей неделе

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Последняя короткая рабочая неделя в году начнется в России во вторник, 7 ноября, она будет четырехдневной из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября и в этот раз выпадает на выходной и переносится на понедельник.

«В 2023 году День народного единства — 4 ноября — выпадает на нерабочий день, субботу. По закону, в таком случае выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного — понедельник», — рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Она напомнила, что работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере либо в одинарном при предоставлении дополнительного выходного дня. Работодатель должен запросить согласие сотрудника на работу в праздничный день — исключением может быть, например, предотвращение катастроф.

«Работник самостоятельно решает что для него выгоднее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье», — уточнила юрист.

При работе по сменному графику действуют другие правила, потому что у таких сотрудников выходные дни не совпадают с общепринятыми. Работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если по графику они считаются рабочими, объяснила юрист. Однако смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере — за неисполнение этих требований работодателю грозит штраф.

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