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10:13 (мск), источник: © РИА Новости

В США умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи, скончался спустя примерно шесть недель после трансплантации, сообщил медицинский центр Мэрилендского университета в США на своем сайте.

Источник: Freepik

«С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи», — уточнили в организации.

Фоссет страдал терминальной стадией сердечной недостаточности, и его признали непригодным для традиционной пересадки сердца. После операции он смог прожить около шести недель. За это время у него наблюдался «значительный прогресс», он проводил время с семьей и играл в карты с супругой.

Ранее в СМИ появилась информация, что хирурги из медицинского университета Мэриленда в США провели пересадку свиного сердца человеку, который скончался спустя два месяца после трансплантации.

В сентябре главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава Сергей Готье заявил РИА Новости, что пересадка сердца свиньи человеку, возможно, имеет перспективы, но в России к таким операциям относятся достаточно сдержанно.

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