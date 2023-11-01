В США умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи

«С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи», — уточнили в организации.
Фоссет страдал терминальной стадией сердечной недостаточности, и его признали непригодным для традиционной пересадки сердца. После операции он смог прожить около шести недель. За это время у него наблюдался «значительный прогресс», он проводил время с семьей и играл в карты с супругой.
Ранее в СМИ появилась информация, что хирурги из медицинского университета Мэриленда в США провели пересадку свиного сердца человеку, который скончался спустя два месяца после трансплантации.
В сентябре главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава Сергей Готье заявил РИА Новости, что пересадка сердца свиньи человеку, возможно, имеет перспективы, но в России к таким операциям относятся достаточно сдержанно.