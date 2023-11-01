Синоптик предсказал приход метеозимы в Москву во второй половине ноября

«На мой взгляд, метеорологическая зима, которая обычно наступает у нас с 10 ноября, то есть, устойчивый переход среднесуточных температур через ноль в сторону отрицательных значений, произойдет с задержкой на неделю-другую, и метеозима наступит только во второй половине ноября. Снежный покров, я думаю, что устойчиво ляжет лишь в конце ноября в самом оптимистичном случае, и будет не более 2−5 сантиметров», — рассказал Тишковец.
Синоптик напомнил, что норма ноября по ночной температуре составляет минус 3,3 градуса, по дневной — плюс 1,1 градуса, по осадкам — 52 миллиметра.
«Ноябрь, по моим оценкам, будет на 1,5−2 градуса теплее нормы и выпадет 130% осадков, то есть, превышение над нормой составит от 10 до 30%. Первая неделя будет аномально теплая, превышение над нормой 4−5 градусов, на второй неделе аномалия сократится, но все равно будет теплее нормы на 2 градуса. На третьей неделе температура начнет возвращаться в норму, а неделя с 22 ноября по конец месяца окажется на пару градусов холоднее положенных климатических показателей», — добавил метеоролог.