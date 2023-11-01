Главное
Главные новости к вечеру 1 ноября
20:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нурмагомедов призвал простить участников погрома в аэропорту Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 1 ноя — РИА Новости. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал простить дагестанцев, устроивших массовые беспорядки и погромы в аэропорту Махачкалы.

Источник: РИА "Новости"

По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.

Нурмагомедов сделал на своей странице в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) репост публикации чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова, который обратился к главе Дагестана Сергею Меликову, правительству республики и компетентным органам с просьбой не ломать «судьбы молодых ребят и показательно их наказывать» и «выйти на открытый диалог с народом».

«Аллах прощающий и любит прощающих», — добавил Нурмагомедов к репосту.

В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что события в Дагестане инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. По его словам, спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Могучая ложь: украинка отреклась от Ласицкене и переврала ее слова
'Они заслуживают казни'. Легенда ЦСКА и сборной России воюет в зоне СВО
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
расследование