Нурмагомедов призвал простить участников погрома в аэропорту Махачкалы

По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.
Нурмагомедов сделал на своей странице в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) репост публикации чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова, который обратился к главе Дагестана Сергею Меликову, правительству республики и компетентным органам с просьбой не ломать «судьбы молодых ребят и показательно их наказывать» и «выйти на открытый диалог с народом».
«Аллах прощающий и любит прощающих», — добавил Нурмагомедов к репосту.
В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что события в Дагестане инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. По его словам, спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия.