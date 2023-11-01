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Главные новости к вечеру 1 ноября
17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 1 ноября

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Йемен нанес ракетный удар по Израилю
Армия обороны Израиля заявила, что угрозы для израильского гражданского населения в ходе атак не было, поскольку ракеты и беспилотники были перехвачены над Красным морем.

Опытный образец самолета Ил-96−400М совершил первый полет
Испытания прошли в штатном режиме.

Авен и Фридман назвали ошибкой миллиардные инвестиции на Западе
После начала конфликта на Украине против них ввели жесткие санкции и заблокировали активы.

Депутатов Госдумы Власова и Белоусова лишили мандатов
Власову в вину поставили неисполнение обязанностей в течение 30 и более дней. Белоусов находится в розыске. В 2022 году суд признал его виновным в получении взятки на сумму свыше 3 млрд руб.

Ставки по ипотеке в крупных банках превысили 16% годовых
Крупные российские банки допускали ухудшение условий по розничным кредитам, и в частности по ипотеке, сразу после повышения ключевой ставки 27 октября.

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