17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 1 ноября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Йемен нанес ракетный удар по Израилю
Армия обороны Израиля заявила, что угрозы для израильского гражданского населения в ходе атак не было, поскольку ракеты и беспилотники были перехвачены над Красным морем.
Опытный образец самолета Ил-96−400М совершил первый полет
Испытания прошли в штатном режиме.
Авен и Фридман назвали ошибкой миллиардные инвестиции на Западе
После начала конфликта на Украине против них ввели жесткие санкции и заблокировали активы.
Депутатов Госдумы Власова и Белоусова лишили мандатов
Власову в вину поставили неисполнение обязанностей в течение 30 и более дней. Белоусов находится в розыске. В 2022 году суд признал его виновным в получении взятки на сумму свыше 3 млрд руб.
Ставки по ипотеке в крупных банках превысили 16% годовых
Крупные российские банки допускали ухудшение условий по розничным кредитам, и в частности по ипотеке, сразу после повышения ключевой ставки 27 октября.