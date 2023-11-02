ВЦИОМ выяснил, сколько россиян знают об истоках Дня народного единства

На вопрос, какое событие произошло 4 ноября, в честь которого отмечается в этот день праздник, 24% ответили правильно, назвав день освобождения от польской интервенции Мининым и Пожарским. Также были варианты ответов об Октябрьской революции 1917 года, дня единения народа (по 4%), распаде СССР, дне Казанской иконы Божьей матери, Дне независимости России, Дне Конституции (по 1%).
Кроме того, больше половины опрошенных считают важным отмечать такие праздники, как День народного единства: 39% — ответили, что очень важно, 36% — считают, что скорее важно. Скорее не важным назвали 8%, 13% считают празднование неважным.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 28 октября 2023 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.