Главное
Палестино-израильский конфликт
07:55 (мск), источник: ТАСС

Уровень загрязнения воздуха в Дели опустился до «опасного»

Жителям Нью-Дели рекомендовали по возможности оставаться в помещениях, используя очистители воздуха.

Источник: AFP 2023

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноября. /ТАСС/. Уровень загрязнения воздуха в индийском национальном столичном округе Дели опустился до «опасного». Об этом сообщили в метеорологическом департаменте округа.

По этим данным, индекс качества воздуха (ИКВ) составил от 395 до 616 при норме от 0 до 50. При ИКВ выше 300 воздух считается «опасно загрязненным». Жителям Нью-Дели рекомендовали по возможности оставаться в помещениях, используя очистители воздуха.

Причиной опасного загрязнения атмосферы стало типичное для ноября сжигание стерни фермерами на полях вокруг Дели после сбора осеннего урожая. Из-за низкой скорости ветра столичный регион оказался под куполом смога. По словам корреспондента ТАСС, при выходе на улицу начинается першение в горле, зуд в глазах и кашель.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Я предложил: если не выиграю выборы, навсегда уйду из политики"
Как Романовы оказались в шаге от гибели в 1888 и почему Александр III решил скрыть обстоятельства случившегося
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экология