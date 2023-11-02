07:55 (мск), источник: ТАСС
Уровень загрязнения воздуха в Дели опустился до «опасного»
Жителям Нью-Дели рекомендовали по возможности оставаться в помещениях, используя очистители воздуха.
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноября. /ТАСС/. Уровень загрязнения воздуха в индийском национальном столичном округе Дели опустился до «опасного». Об этом сообщили в метеорологическом департаменте округа.
По этим данным, индекс качества воздуха (ИКВ) составил от 395 до 616 при норме от 0 до 50. При ИКВ выше 300 воздух считается «опасно загрязненным». Жителям Нью-Дели рекомендовали по возможности оставаться в помещениях, используя очистители воздуха.
Причиной опасного загрязнения атмосферы стало типичное для ноября сжигание стерни фермерами на полях вокруг Дели после сбора осеннего урожая. Из-за низкой скорости ветра столичный регион оказался под куполом смога. По словам корреспондента ТАСС, при выходе на улицу начинается першение в горле, зуд в глазах и кашель.