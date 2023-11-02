11:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 2 ноября
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МИД Украины потребовал у Анкары объяснить визит делегации Крыма
В МИД Украины подчеркнули, что, согласно нормам международного права, Крым — часть территории страны.
Россияне будут отдыхать десять дней на новогодние праздники
Новогодние выходные в России в этом году продлятся десять дней, с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года, за счет того, что два последних дня года выпадают на субботу и воскресенье.
Власти хотят ввести дифференциацию тарифов на свет для населения
В России тарифы на электроэнергию для населения искусственно сдерживаются и находятся ниже экономически обоснованного уровня.
Меликов ответил на призыв простить участников беспорядков
Глава Дагестана, говоря о наказании для участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, заявил, что к ответственности будут привлечены организаторы протестной акции и наиболее активные ее участники, но при этом никто не будет «гоняться за ведьмами».
Маск согласился с мнением, что Украина не сможет победить
Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, назвавшего неоспоримой невозможность «победы» Киева в противостоянии с Россией и призвавшего к началу переговоров.