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2 ноября, источник: © РИА Новости

Пугачева вернулась в Россию, сообщил источник

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Певица Алла Пугачева приехала в Россию, муж Максим Галкин* ее не сопровождает, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Источник: © РИА Новости

«Приехала. Одна, без Галкина*. Через Псков», — рассказал собеседник агентства.

Артистка уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль.

После этого в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что она выставила на продажу свой дом в подмосковной деревне Грязь за миллиард рублей. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она «всегда терпеть не могла», счастьем. Позже в Telegram-каналах появились сообщения о том, что ее песни пропали из эфира радиостанций.

В последний раз Пугачева приезжала в Россию в мае — она присутствовала на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Певица отказалась от общения с журналистами и не комментировала свое местонахождение.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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