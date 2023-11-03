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06:48 (мск), источник: © РИА Новости

Иностранец посетил российский супермаркет и задался одним вопросом

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Австралийский блогер, ведущий YouTube-канал Travelling with Russell, посетил супермаркет в России, выразив удивление тем, что некоторые марки пива стоят дешевле сладкой газировки.

Источник: РИА "Новости"

Блогер записал видео с посещением «типичного» сетевого супермаркета в «очень неприметном» районе Москвы, продемонстрировав ассортимент на полках, а также цены на продукты. Он отметил, что продукция многих западных брендов, объявивших об уходе из России, по-прежнему спокойно продается, а некоторые из них просто сменили название.

Показывая секцию с пивными напитками, австралиец выразил удивление тем, что пиво может стоить дешевле, чем газировка.

«Самое забавное, что я нахожу, — иногда банка пива может стоить дешевле, чем банка безалкогольного напитка. Я никогда по-настоящему не мог понять, почему это так в России, думаю, возможно, здесь разные налоги на ингредиенты», — отметил он.

Автор видео показал стоимость бутылки газировки, после чего прошелся мимо холодильника с пивом, где ряд марок стоили дешевле сладкого напитка.

«Так что я могу купить банку пива дешевле, чем газировку. Кто-нибудь должен ответить мне, почему в России так сложилось», — добавил блогер.

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