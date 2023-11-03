09:11 (мск), источник: Московский комсомолец
Появилось видео возвращения Пугачевой в Россию и прибытия в Москву
Прибытие Аллы Пугачевой на поезде Псков-Москва попало на видео.
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Прибытие Аллы Пугачевой на поезде Псков-Москва попало на видео. Певица вернулась в столицу ранним утром.
На кадрах видно, как Примадонну на Ленинградском вокзале сопровождают двое помощников. Она спокойно следует по перрону в белом полушубке и кепке, пока один из спутников катит ее розовый чемодан.
Известно, что после выхода из поезда звезда села в черный автомобиль с тонированными стеклами и направилась в свой замок в деревне Грязь.
Напомним, что накануне вечером Пугачева заехала на территорию России через КПП в Псковской области. После обострения ситуации в Израиле она вместе с Максимом Галкиным (признан иноагентом) перебралась на Кипр. Однако Россию решила посетить одна.