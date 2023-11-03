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Палестино-израильский конфликт
09:11 (мск), источник: Московский комсомолец

Появилось видео возвращения Пугачевой в Россию и прибытия в Москву

Прибытие Аллы Пугачевой на поезде Псков-Москва попало на видео.

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Прибытие Аллы Пугачевой на поезде Псков-Москва попало на видео. Певица вернулась в столицу ранним утром.

На кадрах видно, как Примадонну на Ленинградском вокзале сопровождают двое помощников. Она спокойно следует по перрону в белом полушубке и кепке, пока один из спутников катит ее розовый чемодан.

Известно, что после выхода из поезда звезда села в черный автомобиль с тонированными стеклами и направилась в свой замок в деревне Грязь.

Напомним, что накануне вечером Пугачева заехала на территорию России через КПП в Псковской области. После обострения ситуации в Израиле она вместе с Максимом Галкиным (признан иноагентом) перебралась на Кипр. Однако Россию решила посетить одна.

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