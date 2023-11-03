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Палестино-израильский конфликт
10:20 (мск), источник: Газета.Ру

Директор Пугачевой о возвращении певицы в Россию: «никаких комментариев»

Елена Чупракова, директор Аллы Пугачевой, в разговоре с «Газетой.Ru» не смогла подтвердить или опровергнуть информацию СМИ о возвращении певицы в Россию.

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«Я не даю никаких комментариев», — сказала директор артистки.

Накануне Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщил, что Пугачева приехала в Россию вечером 2 ноября через погранпереход в Псковской области. По данным канала, артистка вернулась в РФ в одиночестве: ее мужа, стендап-комика Максима Галкина с ней не было. Утром 3 ноября Life со ссылкой на Shot сообщил, что Пугачеву засняли при подъезде к замку в подмосковной деревне Грязь.

Весной 2022 года Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль с детьми. С тех пор артистка уже дважды посещала Россию — в августе 2022 года и в мае этого года.

Недавно появилась информация, что Пугачева и Галкин покинули Израиль. Последний прилетел на Кипр, а точной информации о том, где находилась его жена, до сегодняшнего дня не было. Ходили слухи, что Пугачева отправилась в путешествие с мужем и детьми, однако ее концертный директор не подтвердила эту информацию.

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