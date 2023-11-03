10:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 3 ноября
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Армия Израиля вошла в город Газа и начала ближние бои с «Хамасом»
В штабе ЦАХАЛа уточнили, что некоторые подразделения израильской армии уже действуют в центре Газы.
Новак назвал условие снятия ограничений на экспорт топлива из РФ
Снятие ограничений на экспорт топлива будет возможно при перепроизводстве продукта.
В Конгрессе США одобрили проект о помощи Израилю без Украины
Теперь законопроект будет передан на рассмотрение в сенат США (верхняя палата), а в случае принятия — отправится на подпись президенту Джо Байдену.
Алла Пугачева приехала в Россию
Артистка уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль.
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых.