В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию

«Родственник иноагентов», во-первых, именем нарицательным не является и не должно являться. Второе — российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять", — сказал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что это постоянный процесс, и так происходит во всех странах мира.
Накануне источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что певица Алла Пугачева приехала в Россию через Псков. Она вернулась в страну без своего мужа Максима Галкина*. Приезд артистки вызвал бурную дискуссию в соцсетях.
Пугачева уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль. После этого в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что она выставила на продажу свой дом в подмосковной деревне Грязь за миллиард рублей. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это Пугачева назвала счастьем ненависть тех людей, которых она «всегда терпеть не могла».
В последний раз певица приезжала в Россию в мае — она присутствовала на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Пугачева отказалась от общения с журналистами и не комментировала свое местонахождение.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.