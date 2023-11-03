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Палестино-израильский конфликт
13:40 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Любой законопослушный гражданин может свободно покинуть Россию и приехать в нее обратно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возвращение в страну артистки Аллы Пугачевой.

Источник: © РИА Новости

«Родственник иноагентов», во-первых, именем нарицательным не является и не должно являться. Второе — российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять", — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что это постоянный процесс, и так происходит во всех странах мира.

«И естественно, любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный российский гражданин — он всегда свободно возвращается на свою родину Российскую Федерацию и также свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте. И так далее и тому подобное».

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Накануне источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что певица Алла Пугачева приехала в Россию через Псков. Она вернулась в страну без своего мужа Максима Галкина*. Приезд артистки вызвал бурную дискуссию в соцсетях.

Пугачева уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль. После этого в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что она выставила на продажу свой дом в подмосковной деревне Грязь за миллиард рублей. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это Пугачева назвала счастьем ненависть тех людей, которых она «всегда терпеть не могла».

В последний раз певица приезжала в Россию в мае — она присутствовала на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Пугачева отказалась от общения с журналистами и не комментировала свое местонахождение.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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