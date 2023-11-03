К «Аэрофлоту» подали коллективную претензию из-за отмены дешевых билетов на Пхукет

50 пассажиров «Аэрофлота» подали коллективную претензию в адрес авиакомпании из-за аннулирования дешевых билетов из Екатеринбурга на Пхукет. Об этом Forbes сообщил Владислав Ватаманюк, управляющий партнер адвокатской группы «Ватаманюк&Партнеры», которая занимается защитой их интересов. По его словам, еще 327 заявок находятся на рассмотрении.
Согласно тексту досудебной претензии (есть у Forbes), пострадавшие просят предоставить им возможность бронирования авиабилетов из Екатеринбурга на Пхукет и обратно с открытой датой либо выплатить разницу между ценой аннулированных билетов и стоимостью билетов на день подачи претензии.
«Если авиакомпания не удовлетворит их требования в досудебном порядке, мы планируем обращаться с коллективным иском в суд», — заявил Ватаманюк.
Он добавил, что «Аэрофлот» не вправе отказаться от исполнения договора воздушной перевозки в одностороннем порядке, а предусмотренный Воздушным кодексом перечень оснований для разрыва договора «прежде всего касается случаев нарушения пассажирами правил воздушной перевозки». Даже если на сайте перевозчика действительно был сбой, «его последствия не должны ложиться на плечи потребителей», отметил юрист.
Ранее, в октябре, на сайте «Аэрофлота» появились билеты на рейс Екатеринбург — Пхукет, стоившие значительно меньше, чем обычно. Первыми внимание на это обратили профильные Telegram-каналы. Например, канал Vandrouki сообщал о наличии в продаже билетов «туда — обратно» по 6500 рублей и 20 000 рублей.
Однако через несколько дней клиенты авиакомпании, купившие дешевые билеты, получили письма от «Аэрофлота» с информацией об их аннулировании. Согласно одному из писем, которое опубликовал Telegram-канал «Авиаторщина», там говорилось, что билет был «некорректно оформлен» по «техническим причинам». «Мы были вынуждены аннулировать ваше бронирование и произведем возврат денежных средств», — отметили в компании.
По данным на 3 ноября, билеты из Екатеринбурга в Пхукет на сайте «Аэрофлота» с вылетами в ноябре и декабре стоили от 40 000 рублей.
В конце октября Роспотребнадзор заявил, что «аннулирование билетов, выписанных по ошибочной цене, не может быть законным», указав, что продавец не вправе в одностороннем порядке изменить цену, объявленную в момент оформления заказа. Роспотребнадзор пообещал оказать содействие пассажирам «в подготовке претензий и исковых заявлений». «Также Роспотребнадзор рассматривает возможность подачи группового иска, если будет собрано необходимое количество заявлений от пострадавших», — отметили в ведомстве.