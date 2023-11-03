Главные новости недели

18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
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Путин назвал события в Дагестане попыткой раскачать Россию изнутри
Беспорядки у аэропорта Махачкалы начались вечером 29 октября. Участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.
Лидер «Хезболлы» заявил о присоединении к боям против Израиля с 8 октября
Насрулла предупредил, что Израиль совершит самую большую глупость в своей истории, если задумает напасть на Ливан.
Опытный образец самолета Ил-96−400М совершил первый полет
Испытания прошли в штатном режиме.
Сотовые операторы перестанут взимать плату за раздачу интернета
«Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теlе2 перестанут взимать плату за раздачу интернета с мобильных устройств.
Авен и Фридман назвали ошибкой миллиардные инвестиции на Западе
После начала конфликта на Украине против них ввели жесткие санкции и заблокировали активы.
Производителям продуктов запретили менять объем упаковки
В России скорректировали ГОСТы в отношении объемов фасовки социально значимых продуктов.
Против блогера Аяза Шабутдинова возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Следствие полагает, что блогер вводил слушателей своих лекций в заблуждение, под видом образовательных услуг рассказывая им «историю своего успеха в бизнесе».