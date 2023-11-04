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10:11 (мск), источник: © РИА Новости

Патриарх Кирилл представил оригинал иконы Казанской Божией Матери

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил оригинальную икону Казанской Божией Матери, считавшуюся утерянной более ста лет назад.

Источник: © РИА Новости

«Это событие можно отнести к историческим событиям. Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин, и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции. Этот образ является нашей национальной святыней», — сказал патриарх Кирилл.

По церковному преданию, икона чудесно явилась в 1579 году после страшного пожара в Казани. Образ сопровождал ополчение Минина и Пожарского в 1612 году, перед ним в канун Полтавской битвы молился Петр Первый.

В 1904 году икону украли из Казанского Богородицкого монастыря. По основной версии, озвученной потом самими похитителями во время суда, они пошли на преступление ради драгоценного оклада, а сам образ разрубили и сожгли в печи.

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