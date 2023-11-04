Патриарх Кирилл представил оригинал иконы Казанской Божией Матери

«Это событие можно отнести к историческим событиям. Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин, и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции. Этот образ является нашей национальной святыней», — сказал патриарх Кирилл.
По церковному преданию, икона чудесно явилась в 1579 году после страшного пожара в Казани. Образ сопровождал ополчение Минина и Пожарского в 1612 году, перед ним в канун Полтавской битвы молился Петр Первый.
В 1904 году икону украли из Казанского Богородицкого монастыря. По основной версии, озвученной потом самими похитителями во время суда, они пошли на преступление ради драгоценного оклада, а сам образ разрубили и сожгли в печи.