13:41 (мск), источник: © РИА Новости
Алла Пугачева улетела из России
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Шоумен Максим Галкин*, выложил в свою соцсеть фотографию с певицей Аллой Пугачевой, отметив солнечную воскресную погоду в латвийской Сигулде.
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Ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщал, что Пугачева приехала в Россию 2 ноября, Галкин ее не сопровождал.
«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде», — написал Галкин в своем Instagram**.
Артистка уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль. Она также приезжала в Россию в мае и присутствовала на похоронах модельера Валентина Юдашкина.
* Признан иноагентом в России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.