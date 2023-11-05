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Палестино-израильский конфликт
13:41 (мск), источник: © РИА Новости

Алла Пугачева улетела из России

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Шоумен Максим Галкин*, выложил в свою соцсеть фотографию с певицей Аллой Пугачевой, отметив солнечную воскресную погоду в латвийской Сигулде.

Источник: © РИА Новости

Ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщал, что Пугачева приехала в Россию 2 ноября, Галкин ее не сопровождал.

«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде», — написал Галкин в своем Instagram**.

Артистка уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль. Она также приезжала в Россию в мае и присутствовала на похоронах модельера Валентина Юдашкина.

* Признан иноагентом в России.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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