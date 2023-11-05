5 ноября, источник: Комсомольская правда
Армавир и Приморско-Ахтарск побили температурные рекорды
На Кубани продолжает держаться теплая погода.
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Начавшийся аномальным теплом ноябрь никак не успокоится. Три российских города побили суточные температурные рекорды, в их число вошли два кубанских — Армавир и Приморско-Ахтарск.
«4 ноября суточные рекорды максимальной температуры воздуха поставил Армавир и Приморско-Ахтарск, там воздух прогрелся до +22 градусов, а в Симферополе новый рекорд для 4 ноября теперь составляет +24,9 градусов», — сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что температурный фон в регионе ожидается на 8−10 градусов выше климатической нормы — 5 ноября воздух прогреется до 26 градусов.