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5 ноября, источник: ivbg.ru

В комтрансе рассказали, куда можно съездить на один день в Ленобласти

Плюсовая температура в Ленобласти сохранится до середины ноября, а значит у жителей и гостей региона еще есть шанс прогуляться по живописным осенним паркам.

Сотрудники комитета по транспорту Ленобласти составили небольшой список мест, которые отлично подойдут для поездки на один день.

Дворцовый парк в Гатчине. Здесь можно почувствовать себя настоящей царской особой, прогуляться вдоль водоемов, а также пройти по ажурным мостам. Режим работы: ежедневно с 06:00 до 22:00.

Парк Монрепо в Выборге. Настоящий магнит для жителей Ленобласти, Петербурга и соседних регионов — скалистые берега и бескрайняя водная гладь. В осенне-зимний период режим работы парка: с 9:00 до 18:00.

Парк усадьбы Марьино. Здесь можно полюбоваться каскадом прудов — в одном из них плещутся карпы — а также плотинами и водопадами. Парк работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

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