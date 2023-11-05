В комтрансе рассказали, куда можно съездить на один день в Ленобласти

Сотрудники комитета по транспорту Ленобласти составили небольшой список мест, которые отлично подойдут для поездки на один день.
Дворцовый парк в Гатчине. Здесь можно почувствовать себя настоящей царской особой, прогуляться вдоль водоемов, а также пройти по ажурным мостам. Режим работы: ежедневно с 06:00 до 22:00.
Парк Монрепо в Выборге. Настоящий магнит для жителей Ленобласти, Петербурга и соседних регионов — скалистые берега и бескрайняя водная гладь. В осенне-зимний период режим работы парка: с 9:00 до 18:00.
Парк усадьбы Марьино. Здесь можно полюбоваться каскадом прудов — в одном из них плещутся карпы — а также плотинами и водопадами. Парк работает ежедневно с 10:00 до 20:00.