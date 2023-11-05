5 ноября, источник: KrasnodarMedia.su
Поющие и танцующие — ТОП фонтанов-звезд Краснодара
5 ноября «на покой» до весны «уходят» 14 муниципальных фонтанов.
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Фонтаны — одни из самых ярких достопримечательностей Краснодара. Их включают в маршруты экскурсий, на их фоне фотографируются, летом в самый пик жары в них даже купаются. Зимой фонтаны в городе прекращают свою работу. Их консервируют до наступления устойчивой теплой погоды. В день завершения фонтанного сезона 2023 год ТОП-5 самых популярных фонтанов Краснодара представляет ИА KrasnodarMedia.
Фонтан на Городской площади.
Фонтан на Городской площади перед зданием мэрии — пожалуй, самый известный фонтан Краснодара. Он один из самых крупных в кубанской столице — площадь плоскостной системы составляет 1 200 кв. метров. Все коммуникации находятся под землей, на поверхность водяные струи вырываются с разной скоростью и под музыку. Вечером полюбоваться на светомузыкальный фонтан приходят тысячи жителей и гостей города. Под музыку водяные струи, подсвеченные в разные цвета, поднимаются на высоту до 25 метров.
Впрочем, днем фонтан также привлекает людей. Пусть официально в Краснодаре действует запрет на купание в фонтанах, но на площади в центре города плещутся в воде в знойные дни не только дети, но и взрослые.
Фонтан у памятника Екатерины.
Фонтан у памятника Святой Великомученице Екатерине на улице Красной — один из самых «фотогеничных». Фонтан и памятник составляют единый ансамбль. Колокол с Великомученицей окружают четыре чаши с водяными струями. На фоне фонтана рядом с памятником- «колоколом» запечатлел себя, наверное, каждый житель города и сотни тысяч его гостей.
Фонтан у Законодательного Собрания.
Фонтан напротив Здания Законодательного Собрания Краснодарского края рядом с памятником Екатерине II — называют «свадебным», а все потому, что в день бракосочетания к нему для фотосессий приезжают молодожены.
Фонтан является статическим, форма его не меняется, максимум высоты струи — 10 метров.
Фонтан в сквере имени Жукова.
Фонтан напротив здания администрации Краснодарского края в сквере имени Жукова также стационарный. Чаша фонтана диаметром в 10 метров находится в самом центре сквера. С наступлением темноты включается подсветка и разноцветные струи начинают «танцевать» в такт музыке.
Фонтан в сквере Дружбы народов.
Фонтан в сквере на пересечении улиц Мира и Октябрьской в Краснодаре часто называют фонтаном со слоником, потому что фигура слона с индийским мальчиком высится рядом. Сквер, фонтан и мальчик со слоном «живут» в Краснодаре уже несколько десятилетий.
Пусть устройство и технические характеристики фонтана не впечатляют, но у многих жителей города он вызывает теплые эмоции и связан с воспоминаниями из детства.