6 ноября, источник: Нижегородская правда
Сохраняя прошлое и смотря в будущее: что представила Нижегородская область на выставке «Россия»?
В основу концепции стенда легла идея сохранения традиций прошлого и одновременно развития будущего.
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Нижегородская область приняла участие в международной выставке-форуме «Россия», которая стартовала 4 ноября на ВДНХ в Москве. Вместе с ней свои достижения продемонстрировали остальные 88 российских регионов. Какими проектами и разработками сегодня гордится Нижегородская область и что намерена развивать в дальнейшем, выяснила корреспондент сайта pravda-nn.ru.
Сохранение традиций и достижений прошлого и одновременно развитие будущего — такая идея легла в концепцию нижегородского стенда. Сегодня регион нацелен не только на передовые инновации, но и народные промыслы, которыми заняты многие нижегородцы в креативных индустриях. Строительство научных школ, IT-кампуса, федерального технопарка и вместе с тем — сохранение традиций создания Городецких пряников, хохломской и Семеновской росписи, стеклянных елочных игрушек — развитие обоих направлений друг другу не мешает и успешно приживается на одной земле.
Не случайно река Ока в образе молодой девушки носит кокошник, а Волга — модную стрижку «каре»: так, со слов авторов концепции, подчеркивается социально-экономическое развитие региона со взглядом на прошлое, настоящее и будущее.
Очеловеченные фигуры рек обрамляет знак бесконечности — не только как символ Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде, но и уже фирменный знак города, разработанный к его 800-летию. В целом весь стенд представляет из себя своеобразную городскую застройку, внутри которой хранятся уникальные идеи, проекты и разработки Нижегородской области. Они отражают 12 ключевых направлений развития региона — цифровая экономика, экология, сельское хозяйство, соцподдержка, промышленность, медицина, предпринимательство, культура, туризм, жилье и городская среда, международная кооперация и экспорт. Идея концепции принадлежит команда региона и Институту развития городской среды.
«Нам было важно, чтобы это пространство впечатляло, запоминалось, и чтобы через знакомство с тем содержанием, которое здесь представлено, гости хотели приехать в Нижний Новгород и, возможно, даже переехать сюда, так как здесь есть всё для комфортной и интересной жизни, а также есть развитие самих себя и целой страны».
Среди нижегородских традиционных достижений, представленных на выставке, — стеклянные елочные игрушки «Ариэль», Городецкий пряник, матрешки, Лаврентьевская летопись. В одних ячейках вместе с ними хранятся и современные разработки: приложение «ПроРодинки», которое позволяет проверить здоровье своих родинок, не выходя из дома; слуховой аппарат из современных фотополимеров, полностью сделанный из отечественных компонентов; экологически чистые обои Loymina, которые можно использовать при реставрации памятников архитектуры; протезы ICONLAB. Ну, и конечно, — уже полюбившиеся нижегородцам и гостям города трамвай «МиНиН», судна на подводных крыльях «Метеор» и «Валдай».О всех представленных разработках расскажут не только представители стенда, которые работают на выставке-форуме, но и известные нижегородцы в формате подкастов. Их можно послушать там же — с помощью планшетов и наушников или же на своем телефоне — через QR-код. О них же могут рассказать и реки Волга и Ока на специальном оборудовании. Посетители выставки нижегородский стенд оценили. Поддержать его приехали и сами нижегородцы.
«Мы как увидели наш стенд, сразу сюда пошли, — рассказывает Ольга из Кстова. — Мы специально приехали всей семьей на эту выставку. В последние дни каникул ребенок очень хотел увидеть все вживую. Причем приехали за два часа до открытия и ждали».
Региональный стенд посетил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он оценил задумкку и пригласил всех нижегородцев и жителей страны посетить выставочный стенд и затем приехать в Нижний Новгород, чтобы познакомиться со всеми достижениями уже лично.
«Стенд абсолютно уникален, отличается от всех, ранее представленных работ на разных экономических форумах. Потому что здесь, в первую очередь, представлен символизм и информация о достижениях Нижегородской области. Стенд отражает историю, настоящее и будущее».
Вскоре выставку посетят и нижегородские дети. По словам Глеба Никитина, из региона привезут 600 школьников — самых активных и прогрессивных, которых отберут на специальном конкурсе. Сделают это в рамках нового образовательного проекта, по части которого прямо на выставке было подписано соглашение с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Согласно нему, с 4 ноября стартует новый проект «Уроки с путешествием. Нижний Новгород — Волгоград», в рамках которого юные нижегородцы и волгоградцы смогут посетить достопримечательности обоих регионов, где им проведут обучающие занятия. Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. В течение полугода на площадке Нижегородского стенда пройдут лектории, викторины, мастер-классы, встречи с известными нижегородцами, игры и концерты, которые познакомят гостей со всеми сторонами жизни региона. А каждые выходные там же будут проходить интервью с известными жителями Нижнего Новгорода, которые расскажут, что их впечатляет в регионе и какими достижениями они гордятся.
Посетители стенда скучать не будут: для них организаторы проведут мастер-классы, на которых они научатся нижегородским промыслам.
«Сегодня к нам на стенд приехало большое количество молодежи Нижегородской области, чтобы поддержать открытие. Они планируют приезжать сюда снова и снова. Также видим, что основную аудиторию составляют семьи с детьми, молодежь и взрослые, но наша программа рассчитана на всех», — подчеркнула организатор стенда Мария Батусова.
Особой датой станет 26 ноября: в День Нижегородской области на площадке стенда и на территории всей выставки запланирована масштабная событийная программа, в которой поучаствовать смогут все желающие. Кульминацией всего события станет концерт на главной сцене ВДНХ, где выступят известные на всю страну нижегородские музыканты и оркестры.
Как выглядели стенды остальных регионов России, смотрите в нашем фоторепортаже.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Нижегородская область подписала соглашение о старте образовательных путешествий для школьников.