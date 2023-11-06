6 ноября, источник: Нижегородская правда
Нижегородцы наблюдали полярное сияние в ночь на 5 ноября
Снимками в соцсетях поделились жители Бора, Воротынца и Нижнего Новгорода.
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В ночь на воскресенье, 5 ноября, в небе над Нижегородской областью появилось северное сияние. Об этом сообщает Нижегородский планетарий на своей странице ВКонтакте.
Снимками поделились жители Бора, Воротынца и Нижнего Новгорода. При этом, горожане отметили, что поймать явление удалось только на камеру телефона — из-за того что в городе много света, невооруженным глазом заметить сияние было трудно.
Необычное явление были замечены также в других регионах страны. В частности фото полярного сияния над Волгой поделился житель Новочебоксарска.
Как правило, полярные сияния в средней полосе России возникают из-за вспышек на солнце.
Ранее сайт Pravda-nn.ru сообщал, что нижегородцы наблюдали полярное сияние в ночь с 12 на 13 сентября.